MC nổi tiếng bán nhà để kinh doanh, gặp biến cố liên tiếp trước khi thành chủ 6 nhà hàng chả cá ở TP.HCM, Hà Nội

Đó là Nguyên Khang (SN 1984, tại TP.HCM) - nam MC nổi tiếng quen mặt với nhiều khán giả qua hàng loạt gameshow, chương trình âm nhạc, sự kiện lớn nhỏ.

Trước khi hoạt động trong ngành giải trí, MC Nguyên Khang từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật Khoa học ứng dụng - Đại học Bách khoa TPHCM. Anh cũng từng đi du học Nhật, sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt.

Song ngay từ khi còn sinh viên, Nguyên Khang đã đi làm MC đám cưới. Công việc tưởng chừng chỉ là làm thêm lại giúp anh dấn thân vào showbiz, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp chuyên nghiệp. Năm 2006, Nguyên Khang lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài truyền hình TPHCM sau đó là ngôi vị quán quân cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do VTV tổ chức vào năm 2009.

MC Nguyên Khang

Đây được xem là bước ngoặt lớn đưa tên tuổi Nguyên Khang trở thành cái tên được nhiều người săn đón. Dần dần, nam MC phủ sóng dày đặc trên cả sóng truyền hình lẫn đài phát thanh. Anh từng dẫn nhiều chương trình nổi tiếng như Giọng hát Việt, Sing My Song, Hòa âm ánh sáng, Bài hát hay nhất, Cặp đôi vàng, Tuyệt đỉnh song ca, Người nghệ sĩ đa tài, Ai sẽ thành sao, Ngôi sao thiết kế Việt Nam, Chuyên cơ số 6, Vân tay...

Không chỉ được đánh giá cao bởi lối dẫn linh hoạt, khả năng ứng biến nhanh và phong cách chỉn chu, Nguyên Khang còn khiến nhiều người bất ngờ khi có thể chơi thành thạo tới 4 loại nhạc cụ gồm piano, đàn nguyệt, đàn nhị và đàn tứ.

Sau một thời gian dài gầy dựng tên tuổi, sự nghiệp trong lĩnh vực dẫn chương trình, Nguyên Khang còn thực hiện hẳn một chương trình mang tên mình tại studio riêng do anh làm chủ.

Tuy nhiên ngoài công việc MC, Nguyên Khang còn có “nghề tay trái” khi lấn sân vào lĩnh vực kinh doanh.

Mô hình đầu tiên Nguyên Khang lựa chọn là một nhà hàng hải sản tại Phú Quốc. Anh hùn vốn làm chung với các cổ đông khác. Thế nhưng chuyện kinh doanh ban đầu không suôn sẻ như anh từng nghĩ. Thời điểm ban đầu mở nhà hàng, Nguyên Khang từng thẳng thắn chia sẻ anh không có tiền, dự định thế chấp toàn bộ tài sản để vay tiền ngân hàng.

Song vì quyết định mở nhà hàng vào thời điểm dịch Covid-19 nên Nguyên Khang cho hay không thể chạy show kiếm tiền trả ngân hàng. Do đó, anh quyết định bán nhà để có tiền mở quán đầu tiên. Nhưng cũng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng khi đó, thời gian làm quán bị kéo dài, dẫn tới hụt vốn, phải bán tiếp chiếc xe để bù tiền vào nhà hàng.

Những tháng đầu tiên vận hàng, Nguyên Khang từng chia sẻ anh bị lỗ nặng. Khi mở cửa trở lại sau dịch thì anh tiếp tục gặp biến cố nhà hàng bị cháy. Liên tiếp khó khăn xảy ra khi lựa chọn mở quán ở xa so với nơi mình sinh sống nên Nguyên Khang quyết định đóng cửa, dừng hoạt động.

Nguyên Khang hiện là chủ chuỗi nhà hàng chả cá có 6 cơ sở ở cả Hà Nội và TP.HCM

Một thời gian sau, Nguyên Khang bắt đầu gây dựng chuỗi nhà hàng chả cá tại TP.HCM. Theo chia sẻ của Nguyên Khang, mỗi nhà hàng này ngốn số tiền đầu tư từ 3 đến 5 tỉ đồng. Anh cũng lựa chọn các vị trí đắc địa, trong trung tâm TP.HCM cho nhà hàng của mình.

Đến hiện tại, chuỗi nhà hàng chả cá của Nguyên Khang đã có 6 cơ sở, trong đó 5 cơ sở tại TP.HCM và 1 cơ sở tại Hà Nội. Trên trang cá nhân của mình, ông chủ cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh về nhà hàng, số lượng khách duy trì đều đặn, tạo được một thương hiệu riêng trong ngành F&B.

Không chỉ kinh doanh ẩm thực, Nguyên Khang còn được biết đến là người yêu thích đầu tư bất động sản. Dù vậy, số lượng bất động sản của nam MC chưa từng được tiết lộ chính xác. Bởi nam MC cũng là người khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư.

Hiện tại, Nguyên Khang sinh sống trong một căn hộ cao cấp trị giá gần 5 tỷ đồng tại TP.HCM. Theo chia sẻ của anh, đây là món quà dành tặng mẹ sau nhiều năm làm việc. Không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại, sử dụng tông màu trung tính và tối giản nhưng vẫn tạo cảm giác ấm cúng.

Căn hộ trị giá 5 tỷ đồng của nam MC

Ở tuổi 42, Nguyên Khang chưa kết hôn cũng chưa từng hé lộ chuyện tình cảm

Bên cạnh công việc, chuyện tình cảm của Nguyên Khang cũng luôn nhận được sự quan tâm. Anh là người giữ kín chuyện riêng tư và hiếm khi chia sẻ về người yêu.

Năm 2017, Nguyên Khang từng tiết lộ mình không còn độc thân và dự định đón Valentine cùng nửa kia ở một nơi rất lạnh. Thời điểm đó, anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ tổ chức đám cưới thật lãng mạn ở nước ngoài khi tìm được người phù hợp. Tuy nhiên, đến nay, ở tuổi 42, nam MC vẫn chưa công bố chuyện kết hôn. Anh lựa chọn dành phần lớn thời gian cho công việc, các dự án cá nhân và việc phát triển chuỗi nhà hàng đã gắn bó trong nhiều năm qua.

Tổng hợp

Nguồn tin: phunumoi.net.vn