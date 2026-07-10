Tham dự hội đàm có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Vũ Trung Kiên - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các tỉnh có đường biên giới giáp với nước bạn Lào.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Quang cảnh hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam phát biểu

Tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định là nội dung hợp tác đặc sắc giữa hai nước; mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, từ lãnh đạo Trung ương đến Quân đội, chính quyền địa phương và nhân dân hai nước. Qua đó, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới.

Giao lưu còn đặc biệt ý nghĩa, khi ngày hôm qua đã diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay - anh hùng của đất nước Lào anh em; và ngày hôm nay diễn ra trên mảnh đất Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của Việt Nam. Giao lưu biên giới lần này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt - Lào (18/7/1977).

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An) và Nặm On (tỉnh Bô Ly Khăm Xay) chính là điểm kết nối tuyến cao tốc chiến lược Hà Nội - Viêng Chăn hiện đã được quy hoạch, sẽ sớm trở thành hiện thực. Đây được xem như một huyết mạch kết nối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào, kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay; kết nối chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, văn hóa, kinh tế, giao lưu nhân dân hai đất nước; hiện thực hóa chủ trương “kết nối ra biển” của đất nước Lào anh em.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Làophát biểu

Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào đánh giá cao công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, tiếp tục khẳng định là mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc giữa hai nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các địa phương và nhất là nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước Việt Nam - Lào trong việc tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tặng quà lưu niệm

Tại Hội đàm đã đánh giá kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua, thống nhất định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng 2 nước đã tích cực xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định khu vực và thế giới. Trong tổng thể quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng, được thúc đẩy hiệu quả và ngày càng thực chất.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ trao đổi thông tin, tình hình; tham mưu hiệu quả với Lãnh đạo Đảng, Nhà nước những vấn đề chiến lược; hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao được coi trọng; các cơ chế hợp tác được duy trì hiệu quả, thực chất.

Hợp tác quốc phòng song phương được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực; đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên coi trọng. Hợp tác công nghiệp quốc phòng được quan tâm thúc đẩy; hợp tác kinh tế quốc phòng được triển khai thiết thực. Hợp tác quân, binh chủng, quân khu giáp biên và Bộ đội Biên phòng, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên được triển khai thực chất, tiếp tục bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới là hoạt động hợp tác đặc biệt ý nghĩa, được lãnh đạo cấp cao hai nước quan tâm lãnh đạo; được các cơ quan, chính quyền địa phương các cấp, Nhân dân hai nước ủng hộ, tham gia.... Giao lưu nhân dân hai nước khu vực biên giới ngày càng bền chặt; qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc phòng biên giới tốt đẹp Việt - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tham quan triển lãm hợp tác quốc phòng hai nước Việt Nam và Lào

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới, trên cơ sở Nghị định thư về hợp tác quốc phòng, Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026 đã ký kết, hai bên tập trung triển khai hiệu quả quan hệ hợp tác trọng tâm vào các định hướng.

Đó là, duy trì trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế... Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh; nhân rộng mô hình kết nghĩa Đồn - Trạm Biên phòng và Cụm dân cư hai bên biên giới…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn