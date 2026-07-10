Chủ tịch và Phó giám đốc một doanh nghiệp vàng bạc bị khởi tố

Chiều ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân và các đơn vị có liên quan.

Bước đầu, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết, cùng trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân, đối tượng Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Các đối tượng này cũng yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Trong thời gian 3 năm (từ năm 2022 đến 2024), thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, mỗi tháng Công ty cổ phần vàng bạc Phương Xuân chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng. Đến nay Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tuệ Lâm

Nguồn tin: vietnamfinance.vn