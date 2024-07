Ngoài Mỹ Khê, Đà Nẵng còn có 1 bãi biển vắng nhiều người chưa biết: Forbes ca ngợi "đẹp nhất hành tinh"

Mùa hè đến, những điểm đến du lịch mang yếu tố biển nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách. Trong đó, không thể không nhắc tới cái tên Đà Nẵng, nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê nhiều lần được báo chí hay các chuyên trang quốc tế ca ngợi, vinh danh. Tuy nhiên trên thực tế, "thành phố đáng sống" vẫn còn rất nhiều bãi biển đẹp khác nữa đang chờ du khách khám phá và cũng đã từng lọt vào các danh sách tôn vinh của truyền thông nước ngoài.

Bãi biển sau đây là một ví dụ. Không nằm ở vị trí trung tâm như Mỹ Khê, bãi biển này cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8km, toạ lạc ngay gần ngọn núi Ngũ Hành Sơn nổi tiếng. Đây là bãi biển Non Nước - phường Hải Hoà - quận Ngũ Hành Sơn.

Bãi biển Non Nước được đánh giá là bãi biển vắng người, hoang sơ hơn hẳn so với bãi biển Mỹ Khê (Ảnh Puolo Travel)

Năm 2005, bãi biển Non Nước được tạp chí Forbes đưa vào danh sách "Một trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh". Theo thông tin từ Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, đến năm 2017, bãi biển này cũng đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách "Top 25 bãi biển đẹp nhất Châu Á" được bình chọn bởi TripAdvisors.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng cho biết, bãi biển Non nước trải dài 5km, dọc theo hướng núi Ngũ Hành Sơn. Do nằm cách xa trung tâm thành phố, Non Nước mang vẻ khác hoàn toàn so với Mỹ Khê. Không quá đông đúc du khách bãi biển này có phần vắng người hơn, chủ yếu là các du khách lưu trú tại các khu nghỉ dưỡng gần đó, các du khách trên đường đi phượt Ngũ Hành Sơn dừng lại, nghỉ chân hay các du khách có mong muốn tìm một bãi biển thật sự yên bình để thư giãn.

Ảnh Bazan Travel

Cũng chính bởi điều đó nên bãi biển Non Nước gần như vẫn giữ được nét hoang sơ. Nước biển trong xanh, bờ cát trắng mịn. Bao quanh bãi biển còn là núi rừng xanh mướt. Du khách sẽ được hoà mình trọn vẹn với thiên nhiên, lắng nghe được tiếng của đại dương, tiếng của núi rừng nguyên sinh hay cả tiếng của những loài động vật hoang dã vang vọng đâu đó.

Hiện nay để phục vụ đa dạng nhu cầu của du khách, trên bờ biển Non Nước cũng đã có nhiều hoạt động thể thao, giải trí. Có thể kể tới như nhảy dù, chèo thuyền, lướt sóng, lướt ván, đi mô tô nước...

Bờ biển trong xanh tại bãi biển Non Nước (Ảnh @lore.travelgirl)

Du khách thích thú tham gia các hoạt động trên bãi biển Non Nước (Ảnh Vinpearl)

Các du khách đã từng trải nghiệm bãi biển Non Nước cũng phải thừa nhận rằng, bãi biển này thật sự đẹp, hoang sơ. Phillipa, một du khách đến từ Canada chia sẻ sau chuyến đi tới bãi biển Non Nước vào năm 2019: "Ở Đà Nẵng, đây là bãi biển đẹp nhất sau Mỹ Khê". Hay một du khách người Việt khác đến từ TP.HCM nhận xét: "Bãi biển này rất sạch và trong, sóng không quá mạnh như ở nơi khác. Bờ biển thoải đều, phải đi ra rất xa nước biển mới tới ngang ngực vì vậy tôi cảm thấy an toàn và yên tâm khi các con tắm biển".

Có thể thấy, vẻ hoang sơ, vắng người, cùng nước biển trong xanh, sóng vỗ nhẹ nhàng và mực nước nông là những ưu điểm được các du khách thật sự yêu thích ở bãi biển Non Nước. Như đã nói ở trên, quanh bãi biển hiện nay có sự xuất hiện của rất nhiều khách sạn hay khu nghỉ dưỡng, tiện lợi cho du khách lựa chọn để nghỉ lại.

Khu vực bãi biển Non Nước tập trung nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng hạng sang (Ảnh Digi Ticket)

Ngoài trải nghiệm bãi biển Non Nước, du khách có thể dành trọn vẹn 1 ngày của mình trong chuyến du lịch Đà Nẵng để khám phá hết khu vực phía Đông Nam của "thành phố đáng sống". Những địa điểm nổi bật có thể kể tới như ngôi chùa Linh Ứng, làng đá mỹ nghệ Non Nước hay chinh phục những ngọn núi tạo nên cái tên "Ngũ Hành Sơn" như Kim Sơn, Thổ Sơn hay nhiều địa điểm mang đậm tính lịch sử, văn hoá lân cận...

Hiện nay đường dẫn tới bãi biển Non Nước hay khu vực quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng khá thuận tiện, rộng đẹp, bằng phẳng. Du khách có thể dễ dàng lựa chọn phương tiện sao cho phù hợp với điều kiện và sở thích cá nhân như ô tô, xe máy hay xe khách. Thời điểm thích hợp nhất để đến đây là từ tháng 4 trở đi, đến khoảng tháng 10. Nếu có chuyến đi vào mùa hè, du khách nên trang bị đầy đủ trang phục chống nắng bởi cái nắng miền Trung, đặc biệt là vào khung giờ trưa, chiều rất gay gắt.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn