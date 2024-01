Hết ưu đãi 50% phí trước bạ ô tô: Nơi tiếp tục giảm giá sâu, chỗ đột ngột tăng mạnh

Hết ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, thị trường ô tô diễn biến ra sao?

Tháng 6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP về việc giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Từ 1/1/2024, chính sách ưu đãi này sẽ kết thúc và mức lệ phí này sẽ quay trở lại như cũ, theo quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP và các Nghị quyết hiện hành của HÐND hoặc quyết định hiện hành của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc kết thúc giảm 50% lệ phí trước bạ diễn ra trong thời điểm Tết Nguyên đán 2024 cận kề, khi nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao khiến thị trường ô tô trong nước đang diễn ra một cuộc chạy đua “đại hạ giá” giữa các hãng xe. Theo đó, để đẩy hàng tồn kho, kích cầu người tiêu dùng và “vớt vát” doanh số, các hãng xe tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán, bốc thăm trúng thưởng, hỗ trợ lãi suất vay, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện đi kèm,…

Đơn cử, ngày 1/1/2024, Toyota Việt Nam thông báo điều chỉnh giá bán của các mẫu xe nhập khẩu và lắp ráp nhưng không nói nguyên nhân cụ thể. Các mẫu Raize, Yaris Cross áp dụng giá mới từ ngày 2/1, và mẫu SUV 7 chỗ Fortuner là ngày 17/1.

Cụ thể, Yaris Cross máy xăng có mức giá mới là 650 triệu đồng, giảm 80 triệu đồng so với giá cũ. Trong khi đó, Yaris Cross phiên bản HEV có giá bán mới 765 triệu đồng, giảm 73 triệu đồng so với trước đây. Mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ Toyota Raize có mức giá bán mới là 498 triệu đồng, giảm 54 triệu đồng.

Toyota Raize giảm 54 triệu đồng

Đối với mẫu SUV 7 chỗ Toyota Fortuner, giá bán mới của phiên bản 2.4 AT 4x2 là 1,055 tỷ đồng (giảm 63 triệu đồng); phiên bản 2.7 AT 4x2 có mức giá mới là 1,165 tỷ đồng (giảm 64 triệu đồng); phiên bản 2.7 AT 4x4 có giá bán mới là 1,25 tỷ đồng (giảm 69 triệu đồng). Còn phiên bản cao cấp 2.8 AT 4x4 Legender có giá mới là 1,35 tỷ đồng, giảm 120 triệu đồng so với giá cũ.

Bảng giá bán mới các mẫu xe của Toyota Việt Nam từ tháng 1/2024

Không chỉ riêng Toyota, Honda Việt nam cũng tung ra chương trình ưu đãi để kích cầu. Cụ thể, khách hàng khi mua xe Honda City sẽ nhận được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản L và G; tặng quà cho khách hàng mua các phiên bản City RS, kèm theo 50% lệ phí trước bạ.

Các mẫu xe khác của Honda như HR-V, Civic, Accord cũng được nhà phân phối ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Với mức ưu đãi này, khách hàng khi mua xe Honda HR-V, Civic sẽ tiết kiệm được từ 36 - 43 triệu đồng và lên tới 66 triệu đồng khi mua Accord.

Honda City ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho các phiên bản L và G

Nhà phân phối xe Subaru tại Việt Nam cũng tiếp tục mạnh tay giảm giá bán cho mẫu xe chủ lực của hãng là Subaru Forester bằng hình thức lì xì tiền mặt. Cụ thể, các phiên bản Subaru Forester 2.0 i-L, Forester 2.0 i-L EyeSight và Forester 2.0 i-S EyeSight được giảm giá từ 170 - 250 triệu đồng.

Ngoài ra, khách mua xe Subaru còn được tặng 1 mã dự thưởng (nếu mua xe Forester) hoặc 2 mã dự thưởng (đối với xe Outback, BRZ và WRX) để tham dự vòng quay may mắn và có cơ hội trúng thưởng từ 1 chỉ đến 1 lượng vàng 9999 SJC.

Hyundai Santa Fe tăng giá bán cao nhất 70 triệu đồng

Trong khi nhiều hãng xe phải giảm giá bán để kích cầu, ở chiều ngược lại, một số thương hiệu xe khác lại có động thái tăng giá bán. Ngay từ giữa tháng 12/2023, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) tăng giá bán cho hai mẫu xe Hyundai Santa Fe và Tucson, với mức tăng từ 30 - 90 triệu đồng, tuỳ mẫu xe và phiên bản.

Theo đó, Hyundai Santa Fe phiên bản xăng tiêu chuẩn và xăng cao cấp tăng 60 triệu đồng so với giá bán cũ, giá bán mới lần lượt là 1,029 tỷ đồng và 1,21 tỷ đồng. Hyundai Santa Fe các phiên bản dầu tiêu chuẩn, dầu cao cấp, hybrid nhận mức tăng 70 triệu đồng. Giá bán mới của 3 phiên bản mới lần lượt tương ứng là: 1,12 tỷ, 1,269 tỷ và 1,369 tỷ đồng.

Đối với mẫu xe Hyundai Tucson, hãng cũng áp dụng giá bán mới với mức tăng từ 30 -90 triệu đồng, tuỳ phiên bản. Cụ thể, Tucson phiên bản Tucson 2.0 AT tiêu chuẩn tăng 30 triệu đồng, giá bán mới là 799 triệu đồng; phiên bản Tucsson 2.0 AT đặc biệt tăng 40 triệu đồng, giá bán mới là 879 triệu đồng; phiên bản 1.6 turbo tăng 60 triệu đồng, giá bán mới 959 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản Tucson 2.0 AT máy dầu tiết kiệm nhiên liệu có mức tăng cao nhất lên tới 90 triệu đồng, đẩy giá bán mới của xe từ 869 triệu lên 959 triệu đồng.

Peugeot 408 tăng 20 triệu đồng, từ 999 triệu lên 1,019 tỷ đồng

Ngay đầu tháng 1/2024, Thaco Trường Hải - nhà phân phối các thương hiệu xe Mazda, Peugeot, Kia tại thị trường Việt Nam, cũng điều chỉnh tăng giá bán đối với 3 mẫu xe là Mazda2, CX-3 và CX-30, với mức tăng đồng đều là 10 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu xe Peugeot 408 tăng 20 triệu đồng, từ 999 triệu lên 1,019 tỷ đồng.

Cũng từ ngày 1/1/2024, nhà sản xuất ô tô Việt Nam cũng tăng giá bán cho VF 5 Plus thêm 10 triệu đồng cho cả 2 hình thức thuê và mua pin. Như vậy, giá khởi điểm VinFast VF 5 Plus từ 468 triệu đồng chưa gồm pin và 548 triệu đồng khi kèm pin.

Mercedes-Benz Maybach GLS 600 và GLS 480 tăng giá 120 triệu đồng

Ở phân khúc xe sang, Mercedes-Benz cũng tăng giá bán với hai dòng xe là GLE và GLS. Cụ thể, Mercedes-Benz Maybach GLS 600 và GLS 480 tăng giá 120 triệu đồng, giá bán mới lần lượt là 12,119 tỷ đồng và 8,799 tỷ đồng. Phiên bản GLS 450 tăng 70 triệu đồng, giá bán mới của xe là 5,389 tỷ đồng.

Trong khi đó, mẫu xe Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC tăng 50 triệu đồng, lên mức 4,669 tỷ đồng; còn phiên bản hiệu năng cao GLE 53 4MATIC Coupe tăng 70 triệu đồng, lên mức 5,749 tỷ đồng.

Mặc dù thị trường ô tô trong nước đang diễn ra hai thái cực khác nhau, tuy nhiên các chuyên gia trong ngành nhận định đây là thời điểm thích hợp để người tiêu dùng có thể xuống tiền mua xe để tận hưởng nhiều ưu đãi, khi thời điểm Tết Nguyên đán 2024 đã cận kề.

Tác giả: Lê Ngà

Nguồn tin: vietnamfinance.vn