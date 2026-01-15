Nghịch dại, 2 người đàn ông nhận ngay kết đắng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy một người đàn ông bật lửa phía trên một thùng dầu dường như đã cạn và hậu quả thật khủng khiếp xảy ra ngay sau đó.

Chiếc thùng kim loại phát nổ và bốc cháy dữ dội, hất tung cả 2 thanh niên lên không trung. Vụ nổ xảy ra tại thành phố Recife, thuộc bang Pernambuco của Brazil, vào ngày 7/1.

Vụ nổ lớn xảy ra sau khi một người đàn ông châm lửa trên một lỗ thủng ở thùng kín. (Nguồn: Clipzilla)

Hình ảnh do camera giám sát ghi lại cho thấy một người đàn ông đứng trước một thùng kim loại, người còn lại ngồi trên một thùng phuy dầu khác gần đó. Cả hai dường như đang nghịch ngợm với loại cặn còn sót lại trong các thùng. Sau đó, một người đàn ông dùng bật lửa đốt phần cặn trong một thùng mở.

Nó khẽ nhấp nháy, nhưng có vẻ như anh ta vẫn chưa hài lòng. Sau đó, người đàn ông còn lại dùng búa đập vào một cái thùng kín, tạo một lỗ nhỏ trên thùng.

Người đàn ông cầm bật lửa quyết định thử châm lửa vào thùng phuy đang đóng kín. Đây chính là nguyên nhân gây ra phản ứng nổ. Khi bắt lửa, thùng kín phát nổ, văng lên không trung và hất tung cả 2 người đàn ông.

Hiện chưa rõ chất liệu dễ cháy bên trong thùng phuy là gì. Nguồn: Clipzilla

Người đàn ông châm lửa bị hất ngược trở lại cái thùng mà anh ta đang ngồi, đập đầu vào kim loại. Sau đó, anh ta ngã xuống đất, nhưng dường như không bị thương nặng.

Cả hai người đàn ông đều có thể rời khỏi hiện trường vụ việc mà dường như không bị thương.

Theo lời kể của hàng xóm, những chiếc thùng này thuộc về một cửa hàng bán dừa nơi hai chàng trai trẻ làm việc. Hiện chưa rõ chất liệu dễ cháy bên trong thùng phuy gây ra vụ nổ là gì.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn