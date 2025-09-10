Người đàn ông bị rắn cực độc cắn tử vong chỉ vì nghịch dại

Sự việc đau lòng này xảy ra ở diễn ra tại thôn Đại Trại, thị trấn Sa Bình, huyện Trấn Phong, Trung Quốc vào ngày 2/9. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nạn nhân thoải mái dùng tay không chơi đùa với con rắn lớn.

Người đàn ông này không chỉ để con vật cuộn quanh cổ, mà thậm chí còn thản nhiên để nó chui vào quần trong khi bản thân vẫn cầm điếu thuốc trên tay. Người quay clip dường như không hề nhận thức được mức độ nguy hiểm.Theo Red Star News nạn nhân khoảng 50 tuổi, sống tại làng lân cận.

Được biết người đàn ông xấu số này trong lúc làm đồng đã vô tình bắt gặp con rắn và nghĩ rằng đó chỉ là loài rắn đen thường thấy nên tay không bắt rắn mà không cần vật dụng bảo hộ. Trong lúc đợi người quen đi lấy túi đựn con rắn người ông này bất ngờ bị rắn cắn.

Dù đã được người dân gần đó đưa đi viện cấp cứu nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nọc độc lan nhanh khắp cơ thể, khiến các bác sĩ không thể cứu sống.

Con rắn được xác định là rắn hổ mang chúa, loài được xếp vào hàng cực kỳ nguy hiểm và đã bị giết tại chỗ. Thông thường rắn hổ mang chúa có chiều dài trung bình 3–4 mét, nọc độc chứa chất neurotoxin có thể làm tê liệt hệ thần kinh, dẫn tới suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Chỉ một vết cắn cũng có thể khiến nạn nhân mất mạng trong vài giờ.

Thông tin trên Saostar các chuyên gia cũng nhấn mạnh: ngay cả khi không chắc đó là rắn độc hay rắn lành, người dân tuyệt đối không nên tiếp cận hoặc chạm vào rắn hoang dã. Việc "thử vận may" có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Trường hợp chẳng may bị cắn, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh, hạn chế cử động để làm chậm sự lan tỏa của nọc độc, đồng thời ghi nhớ đặc điểm của con rắn để bác sĩ có hướng điều trị phù hợp.

Khuyến cáo sơ cứu khi bị rắn cắn:

Theo Tiền Phong các bác sĩ khuyến cáo, khi bị rắn cắn, người dân cần:

- Giữ bình tĩnh, hạn chế vận động vùng bị cắn.

- Băng ép toàn bộ chi bị cắn bằng băng, khăn hoặc dây mềm, buộc nẹp để làm chậm quá trình nọc độc lan truyền.

- Trường hợp cắn ở thân mình hoặc đầu, cổ: dùng miếng bìa, vải dày ấn trực tiếp lên vết cắn.

- Nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, giữ cho vị trí vết cắn thấp hơn tim khi di chuyển.

- Không rạch vết cắn, không đắp lá, không tìm thầy lang.

- Nếu bệnh nhân khó thở, cần hỗ trợ hô hấp ngay tại chỗ trong khả năng cho phép.

