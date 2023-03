Nghi vấn chồng đánh vợ tử vong rồi khai báo bị tai nạn

Chiều 20/3, ông Nguyễn Xuân Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, lực lượng Công an huyện Can Lộc đang tiến hành điều tra để làm rõ nghi vấn vụ chồng đánh vợ tử vong, rồi đi trình báo gặp tai nạn lao động.

Theo đó, sáng cùng ngày, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Th. (32 tuổi, trú tại xã Phú Lộc) về việc nghi vấn chị Th. bị chồng là Lê Anh S. (37 tuổi) đánh dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Can Lộc đã có mặt tại địa phương để xác minh.

Tạm giữ người chồng liên quan đến nghi vấn đánh vợ tử vong. (Ảnh minh hoạ).

Theo thông tin ban đầu, khi làm việc với cơ quan công an, Lê Anh S. khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại một công trình ở tỉnh Quảng Trị.

Vào khoảng 18h30, ngày 19/3, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau và S. đã có hành động đánh đập chị Th. khiến chị này bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

Sau khi xảy ra sự việc, ngay trong đêm S. đã đưa chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc và thông báo vợ bị tai nạn lao động để gia đình làm lễ mai táng.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tạm giữ Lê Anh S. để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: CẨM KỲ

Nguồn tin: daidoanket.vn