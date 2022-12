Nhóm học sinh 'đầu trần', phóng xe lạng lách đánh võng trên đường khiến nhiều người thót tim

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, nhóm học sinh chở nhau trên nhiều xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý hơn nữa, khi đi qua đoạn đường có khúc cua, nhóm học sinh không những không di chuyển chậm, quan sát trước sau mà vẫn liều lĩnh đánh võng, lạng lách trông cực kỳ nguy hiểm.

Theo dõi đoạn clip này, nhiều người không khỏi thót tim sợ hãi trước độ liều lĩnh của nhóm học sinh. Rất may mắn không xảy ra vụ tai nạn nào.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người đã lên án hành vi nói trên của nhóm học sinh, bởi lẽ, hành vi này không chỉ gây nguy hiểm cho chính các em mà còn có thể liên lụy đến những phương tiện tham gia khác.

"Trông sợ quá, các em chạy xe thế này thì hỏng mất. Đã không đội mũ bảo hiểm còn lạng lách, đánh võng"

"Tôi nghĩ cha mẹ, thầy cô cần nghiêm khắc dạy dỗ các con trong vấn đề này đi. Trông sợ thật sự"

"May mắn là các em không gặp tai nạn, thế nhưng nếu không may mắn thì sao, rất khổ luôn đó các em học sinh", là những bình luận mà dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn