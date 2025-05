Nghi vấn bố của học sinh lớp 5 đánh học sinh lớp 7 phải nhập viện tại Nghệ An

Hai clip lan truyền trên mạng xã hội, trong đó một clip ghi lại cảnh một học sinh mặt đầy máu kèm theo những lời bức xúc của một phụ nữ, khi cho rằng con mình bị một phụ huynh đánh không thương tiếc.

Một clip khác cho thấy những diễn biến trước thời điểm học sinh này bị đánh. Theo đó, người mẹ của học sinh bị đánh đã nhiều lần yêu cầu con mình xin lỗi người đàn ông và một học sinh đi cùng. Tuy nhiên người đàn ông trước lúc rời khỏi sân nhà vẫn có những lời đe dọa.

Nguyễn Văn T. sau khi bị đánh.

Sự việc trên được ông Hoàng Văn Thụ, Trường Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên xác nhận xảy ra ngoài trường học tại xã Thịnh Mỹ vào ngày 27/5.

Theo báo cáo của Trường THCS Hưng Thịnh gửi Phòng Phòng GD&ĐT huyện Hưng Nguyên, vào trưa ngày 27/5, em Nguyễn Văn T. lớp 7C. Trường THCS Hưng Thịnh đi tìm em, thấy em Đinh Văn T., lớp 5A, Trường Tiểu học Hưng Thịnh (con ông Đinh Văn Danh ) cùng ở xóm 2, xã Thịnh Mỹ, rủ em của T. đi chơi . T. nói, rủ ai thì rủ không được rủ em T. đi chơi. Hại bên cãi nhau, T. lớp 7C có đấm vào mặt T. lớp 5A rồi cùng em về nhà.

Khi ông Danh đến nhà T., mẹ T. bảo con xin lỗi chú Danh và em T. đi. T. đã xin lỗi rồi, ông Danh về.

Đến gần 14 giờ cùng ngày, khi T. chở em đi học, đã bị ông Danh dùng tay đánh chảy máu mũi.

Hiện em Nguyễn Văn T., học sinh lớp 7C, Trường THCS Hưng Thịnh đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Công an xã Hưng Thịnh cũng đã vào cuộc xác minh vụ việc.

