Bắt ông già 75 tuổi dùng dao đâm chết vợ do mâu thuẫn

Công an thực hiện các biện pháp tố tụng với bị can Sình Chá Lầu - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-1, Công an tỉnh Hà Giang cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Sình Chá Lầu (75 tuổi, trú huyện Yên Minh, Hà Giang) để điều tra về tội giết người, quy định tại điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị can Sình Chá Lầu bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc dùng dao đâm chết vợ.

Theo Công an tỉnh Hà Giang, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp Công an huyện Yên Minh và các lực lượng chức năng tiến hành điều tra, xác minh vụ việc giết người xảy ra tại thôn Sủng Chớ, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vào tối 9-1, ông Sình Chá Lầu xảy ra mâu thuẫn gia đình với vợ là bà Cháng Thị M. (75 tuổi).

Bực tức, ông Sình Chá Lầu đã dùng dao nhọn đâm chết vợ tại nhà.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, xử lý bị can Sình Chá Lầu theo quy định.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ