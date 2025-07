Nghẹt thở phút cứu người bị lũ cuốn trôi trong đêm ở Sơn La

Your browser does not support the video tag.

Bị dòng nước lũ đột ngột cuốn trôi giữa đêm, anh Vì Văn Dựa may mắn được ông Lường Văn Ấn giúp đỡ, kéo vào nhà.

Chiều tối và đêm 26/7, mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt lở đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tại bản Mé Bon, xã Sông Mã, nước lũ về bất ngờ khiến nhiều hộ dân bị ngập trong nước.

Khoảng 21h45, khi đang thấp thỏm cứu tài sản và chạy lũ trong đêm, ông Lường Văn Ấn (sinh năm 1977) tá hỏa phát hiện một người bị lũ cuốn trôi qua trước cửa nhà mình. Người này may mắn mắc lại ở trụ sắt làm mái tôn.

Thấy người gặp nạn, ông Ấn lập tức hô hoán và lao ra ứng cứu. Ông nhảy xuống nước, cố túm lấy tay người gặp nạn để kéo lên. Tuy nhiên, do dòng nước chảy quá xiết, cả hai người bị cuốn đi một đoạn ngắn.

Rất may, nước lũ gặp nhiều vật cản trước nhà ông Ấn nên ông và người gặp nạn sau đó lồm cồm bò dậy rồi lên được hiên nhà thoát nạn. Toàn bộ sự việc này được camera ghi lại.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hoàng Văn Thuyên, Chủ tịch UBND xã Sông Mã, xác nhận sự việc xảy ra vào tối 26/7. Ông cho biết ông Lường Văn Ấn làm nghề trồng trọt ở bản Mé Bon. Người được ông cứu là anh Vì Văn Dựa ở cùng địa phương.

Khoảnh khắc ông Ấn (mặc áo mưa màu xanh dương) nhảy xuống nước cứu anh Dựa. Ảnh cắt từ clip.

“Đêm 26/7, ở địa bàn xã Sông Mã xảy ra mưa to, nước sông Mã dâng lên mức báo động 3, một số hộ dân bị ngập úng, sạt lở. UBND xã đã kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, phòng chống lũ lụt. Các lực lượng chức năng đã tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản cho người dân đến nơi an toàn”, ông Thuyên thông tin.

Chủ tịch UBND xã Sông Mã nói thêm hiện tại, mưa đã tạnh, nước sông cũng đã rút, mọi thứ cơ bản đã ổn. Trước mắt, xã không có thiệt hại về người.

Lò Kiều, con gái của ông Ấn, chia sẻ với Tri Thức - Znews rằng cô đang đi làm xa ở Hải Phòng. Cô cho hay gia đình mình có 2 ngôi nhà ở bản Mé Bon, xã Sông Mã, trong đó có một căn có chiếc ao lớn đang nuôi cá, cách mặt đường chừng 300 m.

Ông Ấn phát hiện lũ về trong đêm, hô hoán người dân xung quanh để tránh nguy hiểm. Ảnh: NVCC.

Mưa to cả ngày, ông Ấn lòng thấp thỏm sợ tài sản bị thiệt hại nên đội mưa đi kiểm tra lúc khoảng 21h. Ông phát hiện nước lũ bất ngờ về trong đêm ở bản và ngày càng dâng cao. Sợ nguy hiểm, ông chạy khắp xóm để hô hoán mọi người chuẩn bị sẵn sàng chạy lũ. Khi đó, nhiều gia đình có con nhỏ đã đi ngủ, không hề hay biết tình hình nguy cấp.

“Chậm chút nữa không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, Kiều chia sẻ, nói thêm rằng khi xem hình ảnh được camera nhà ghi lại, cô cả đêm không ngủ nổi vì lo lắng và thương bố mẹ.

Khi đang đứng ở hiên nhà cao hơn mặt đường, ông Ấn thấy một người đàn ông chạy xe máy loay hoay khi bất ngờ gặp nước lũ. Ông nhanh chóng ra giúp kéo chiếc xe lên trú tạm trong nhà mình.

Vừa xong xuôi, ông Ấn thấy anh Vì Văn Dựa bị lũ cuốn trôi nên lao ra ứng cứu. Khi lên tới bờ an toàn, tất cả mới hoàn hồn vì chỉ cần trôi thêm chút nữa xuống dưới, rất có thể anh Dựa đã bị cuốn vào khu vực cống.

Tới hơn 22h, nước lũ rút dần, anh Dựa và người đàn ông lái xe máy mới yên tâm trở về nhà. Sau đó, cả hai người và gia đình đã quay lại, cảm ơn ân nhân.

Kiều cho hay từ khi sinh ra, cô chưa từng gặp cảnh lũ về trong đêm ở bản mình như vậy. Hiện tại, khu vực nhà cô nước chỉ còn ngập bùn với đá, cây cối cuốn từ nơi khác về. Ao cá nhà Kiều cũng bị lấp không còn dấu vết.

Trong xóm Kiều, nhiều hộ dân cũng thiệt hại nặng về tài sản. Không thể ở nhà cùng bố mẹ dọn dẹp sau lũ, cô dự định mấy hôm nữa xin nghỉ về thăm gia đình.

Về những lời khen dân mạng dành cho hành động dũng cảm của bố khi clip cứu người trong lũ được chia sẻ lên mạng xã hội, Kiều chia sẻ: “Mình rất tự hào về bố vì đã cứu được nhiều người”.

