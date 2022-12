Dẫu biết cuộc sống muốn màu không thể nào tránh được sinh ly tử biệt. Nhưng có những cuộc chia ly khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau đớn, xót xa.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đưa con gái nhỏ đi thăm mộ bố. Đính kèm là dòng chia sẻ: "Chúc mừng sinh nhật chồng tuổi 31, cũng là lần sinh nhật cuối cùng của anh. Em và con sẽ sống tốt, anh an lòng nhé".

Your browser does not support the video tag.

'Clip: Nghẹn ngào' khoảnh khắc người vợ đưa con gái nhỏ ra thăm mộ chúc mừng sinh nhật bố. (Nguồn: TikTok L.N)

Theo thông tin tìm hiểu, chủ nhân đoạn clip là chị N. T. L, trú tại Nghi Lộc, Nghệ An. Cách đây 5 tháng chồng chị đã ra đi, để lại vợ và con thơ còn nhỏ tuổi. Dẫu đau đớn, mất mát nhưng chị L. vẫn cố gắng sống lạc quan để nuôi dạy con.

Từ ngày anh ra đi, chị L. chưa giây phút nào quên được hình ảnh của một người chồng mẫu mực, một người cha thương con. Sinh nhật năm nay chị đưa con đến tổ chức cùng anh, rồi nghẹn ngào đứng nhìn di ảnh thật lâu. Có thể thấy trong đoạn clip là những bánh kem, nến, những món ăn ngon và cả bài hát chúc mừng sinh nhật,... nhưng chị và con gái nhỏ lại chỉ có thể cô đơn nhìn vào bia mộ lạnh băng để cùng người chồng quá cố đón sinh nhật.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và làm bao người nghẹn ngào. Bởi chẳng nỗi đau nào bằng sự chia cắt âm dương. Nhưng sau tất cả, ai cũng hiểu và chúc người phụ nữ ấy "chân cứng đá mềm", vững vàng nuôi dạy và chăm lo thật tốt cho con gái. Dù chẳng còn ở bên nhưng anh vẫn sẽ dõi theo vợ con, và mãi là một phần quan trọng trong trái tim chị.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn