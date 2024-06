Nghe lời sang Trung Quốc kiếm việc, người phụ nữ bị lừa bán

“Sập bẫy” sang Trung Quốc làm việc nhẹ lương cao

Theo cáo trạng: Vào tháng 3/2018, Moong Thị Hà đã rủ Chích Thị Hai (SN 2000) trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu lập, huyện Kỳ Sơn sang Trung Quốc để kiếm việc làm với mức lương cao.

Sau khi Chích Thị Hai đồng ý, thấy Chích Thị Hai dễ dàng đồng ý nên Moong Thị Hà nảy sinh ý định sẽ đưa Chích Thị Hai sang Trung Quốc bán cho những người đàn ông muốn mua về làm vợ để lấy tiền. Moong Thị Hà gọi điện thoại cho Ven Hải Yến (là em gái của chồng Hà) nói “sẽ đưa Chích Thị Hai sang nước Trung Quốc bán lấy chồng, nhờ Ven Hải Yến kiếm người đàn ông Trung Quốc có nhu cầu cần mua vợ”, Ven Hải Yến đồng ý.

Các bị cáo vụ buôn bán người gồm Ven Hải Yến, Moong Thị Hà và Họoc Thị Nạn (từ phải sang) tại phiên Toà lưu động.

Moong Thị Hà đã bắt xe khách đưa Chích Thị Hai đi xuống thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, rồi tiếp tục lên xe khách Ka Long đi cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch và bắt xe khách đi sâu vào nội địa nước Trung Quốc.

Trên đường đi, Moong Thị Hà gọi điện thoại cho Ven Hải Yến để bày đường đi đến nhà Yến ở Trung Quốc. Khi Moong Thị Hà đưa Chích Thị Hai đến một bến xe ở Trung Quốc, Ven Hải Yến đón và đưa về nhà chồng người Trung Quốc của Yến.

Khoảng hai ngày sau, Ven Hải Yến gọi điện thoại cho Họoc Thị Nạn (cũng lấy chồng người Trung Quốc và sinh sống gần nơi Ven Hải Yến ở) nói “có người đàn ông Trung Quốc nào có nhu cầu mua vợ không, ở dưới nhà đang có một người phụ nữ Việt Nam”.

Họoc Thị Nạn trả lời “hiện tại đang có một người đàn ông Trung Quốc đi cùng hai người phụ nữ Trung Quốc đến hỏi xem có người phụ nữ Việt Nam nào qua đây không để mua”, nghe vậy Ven Hải Yến và Họoc Thị Nạn thống nhất đưa Chích Thị Hai lên nhà chồng của Họoc Thị Nạn để người đàn ông Trung Quốc mua.

Ven Hải Yến nói Moong Thị Hà ở lại nhà mình chờ, còn Ven Hải Yến đi xe máy điện chở Chích Thị Hai đến nhà chồng của Họoc Thị Nạn. Khi đến nơi, mẹ chồng của Họoc Thị Nạn nói chuyện với người đàn ông Trung Quốc, sau đó nói lại với Họoc Thị Nạn và Ven Hải Yến cùng thống nhất thỏa thuận bán Chích Thị Hai với số tiền 100.000 NDT (tương đương khoảng 210 triệu đồng tiền Việt Nam).

Mục đích đem bán chị Hai để cùng nhau lấy tiền tiêu xài., trong đó: Ven Hải Yến hưởng lợi 16,8 triệu đồng; Moong Thị Hà hưởng lợi 15 triệu đồng; Họoc Thị Nạn hưởng lợi 10,5 triệu đồng; Mẹ chồng người Trung Quốc của Nạn (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) hưởng lợi 46,2 triệu đồng. Số tiền 120 triệu đồng, Moong Thị Hà đưa về giao cho cho bà Chích Thị Măng (mẹ của chị Chích Thị Hai) nói là tiền Hai đi làm công ty ở nước Trung Quốc.

Bị hại viết đơn tố cáo hành vi “Mua bán người”

Tháng 10 và 11/2023, Học Thị Nạn và Ven Hải Yến đều trở về nhà sinh sống tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn cho đến nay; Chích Thị Hai bị bán làm vợ người Trung Quốc cho đến tháng 12 năm 2023, Hai trốn được về thăm gia đình và sinh sống tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự về buôn bán người.

Đến ngày 13/01/2024, Chích Thị Hai đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn viết đơn tố cáo Moong Thị Hà, Ven Hải Yến và Họoc Thị Nạn đã lừa Hai bán sang Trung Quốc.

Ngày 14 và ngày 16/01/2024 Moong Thị Hà, Ven Hải Yến và Họoc Thị Nạn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Trong vụ án này, theo lời khai của các bị can Ven Hải Yến, Họoc Thị Nạn thì tham gia bán chị Chích Thi Hai còn có người phụ nữ Trung Quốc (mẹ chồng của Họoc Thị Nạn là người Trung Quốc), nhưng Họoc Thị Nạn không biết tên, địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với bà Chích Thị Măng (là mẹ đẻ của chị Chích Thị Hai) là người nhận số tiền 120 triệu đồng từ Moong Thị Hà nhưng bà Măng không biết số tiền này là do phạm tội mà có, cũng không tham gia vào việc đưa chị Chích Thị Hai bán sang Trung Quốc, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An không xử lý.

Về trách nhiệm dân sự: Chị Chích Thị Hai là người bị hại trong vụ án đã được gia đình Ven Hải Yến đền bù số tiền 10 triệu đồng và gia đình Họoc Thị Nạn đền bù số tiền 10 triệu đồng. Chị Chích Thị Hai không có yêu cầu đền bù gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Ven Hải Yến cùng Nọoc Thị Nạn.

Đối với bị can Moong Thị Hà, bị hại Chích Thị Hai yêu cầu đền bù số tiền 10 triệu đồng. Hiện nay Moong Thị Hà chưa bồi thường số tiền trên.

Căn cứ vào cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Moong Thị Hà 8 năm tù, Ven Hải Yến 6 năm tù và Hoọc Thị Nạn 6 năm tù về tội “Mua bán người” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Tác giả: Gia Ân - Phan Giang

Nguồn tin: congly.vn