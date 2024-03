Nghệ An: Yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại sau rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác PCCC khu vực nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký Văn bản số 2145/UBND-NC ngày 20/3 về việc khắc phục các tồn tại sau rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo Công điện số 05/CĐ-TT ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện các kiến nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 573/CAT-PC07 ngày 29/02/2024, xử lý dứt điểm, triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong quá trình rà soát, kiểm tra, bảo đảm an toàn về PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện xử lý các tồn tại, hạn chế của các cơ sở, công trình trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền quy định hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo Công văn số 573/CAT-PC07 về việc báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ của Công an tỉnh Nghệ An ngày 29/2/2024 cho biết:

Qua kiểm tra cho thấy, các hành vi vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng tại các địa phương còn xảy ra khá phổ biến, nhất là hành vi xây dựng sai phép, xây dựng khi chưa có giấy phép... còn nhiều, nếu không khắc phục quyết liệt thì những tồn tại, hạn chế sẽ tiếp tục gia tăng và làm tiềm ẩn các nguy cơ về mất an toàn cho nhà và công trình.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra 41 công trình xây dựng tạm (lán/trại), trong đó phát hiện 3 hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất, đã tiến hành xử phạt hơn 542 triệu đồng; kiểm tra 459 cơ sở thu mua phế liệu, qua đó phát hiện 1 hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, xử phạt 11 hành vi vi phạm về PCCC với số tiền hơn 19 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã kiểm tra 25 công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, khu vực đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đường sắt, lưới điện cao thế, đê, rừng, qua đó phát hiện 19 hành vi vi phạm về trật tự xây dựng; xử phạt 11 hành vi vi phạm PCCC với số tiền 960 triệu đồng. Kiểm tra 2.912 nhà trọ, lực lượng chức năng đã phát hiện 88 cơ sở xây dựng sai phép; 346 cơ sở chưa xuất trình được Giấy phép xây dựng; xử phạt 11 hành vi vi phạm về PCCC với số tiền 27,5 triệu đồng.

Kiểm tra 1.294 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, có 585 cơ sở chưa xuất trình được giấy phép xây dựng; xử phạt 4 hành vi vi phạm PCCC với số tiền 800.000 đồng.

Kiểm tra 757 cơ sở mầm mon, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở xây dựng sai phép, 74 cơ sở chưa xuất trình được giấy phép xây dựng; xử phạt 6 hành vi vi phạm PCCC với số tiền 184 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 2 cơ sở.

Kiểm tra 823 cơ sở khám chữa bệnh, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 cơ sở xây dựng sai phép; 173 cơ sở chưa xuất trình được giấy phép xây dựng; xử phạt 4 hành vi vi phạm PCCC với số tiền hơn 106 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 1 cơ sở. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra 83 nhà chung cư, 28 trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện. Qua kiểm tra đã hướng dẫn các cơ sở duy trì thường xuyên công tác đảm bảo an toàn PCCC theo quy định...

Tại Văn bản báo cáo số 573/CAT-PC07, Công an tỉnh kiến nghị: UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào danh sách các cơ sở, công trình còn tồn tại, vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng, PCCC, quản lý, sử dụng đất... làm việc với chủ cơ sở, công trình để giải quyết dứt điểm, triệt để các tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ thông qua kiểm tra, không để tồn tại, vi phạm kéo dài làm tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ và phức tạp về an ninh, trật tự.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, địa phương trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng và quản lý, sử dụng đất, trọng tâm là việc khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ thông qua công tác rà soát, kiểm tra trong thời gian qua...

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn