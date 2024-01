Nghệ An: Yêu cầu nghiêm túc thực hiện các nội dung về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình

Một công trình xây dựng đang được thi công tại thành phố Vinh.

Theo đó, tại Công văn số 324/SXD-QLCL ngày 25/01/2024, Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị các Sở, ban, ngành liên quan, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã, thực hiện nghiêm túc về đảm an toàn thi công xây dựng công trình.

Thực hiện Văn bản số 329/UBND-CN ngày 13/01/2024 của UBND tỉnh và Văn bản số 182/BXD-GD ngày 11/01/2024 của Bộ Xây dựng về việc đảm bảo an toàn thi công xây dựng công trình, Sở Xây dựng Nghệ An đề nghị các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND thành phố Vinh, các huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung về đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng. Trong đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc cấp và thực hiện giấy phép xây dựng.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng và việc thực hiện các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ công trình và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn, các dự án, công trình do mình làm chủ đầu tư.

Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản số 4882/SXD-QLCL ngày 18/12/2023, về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn