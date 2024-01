Nghệ An yêu cầu nghiêm túc thu hồi kinh phí chi trả cho giáo viên biệt phái

Tại họp báo đầu năm 2024, liên quan đến vấn đề viên chức biệt phái, Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, công văn 6612 là văn bản hướng dẫn, không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư 47 cũng đã hết hiệu lực. Vì vậy không thể căn cứ vào các văn bản này để thực hiện chi trả các chế độ cho viên chức biệt phái về Phòng GD&ĐT. “Hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo, căn cứ kết luận thanh tra, thực hiện đúng pháp luật, kinh phí chi trả không đúng quy định thì thu hồi. Nếu viên chức biệt phái về Phòng GD&ĐT không giảng dạy, thì không được hưởng phụ cấp đứng lớp. Nếu không ở vùng sâu vùng xa thì không được hưởng phụ cấp khu vực miền núi”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo. Về vấn đề nhân sự làm việc tại Phòng GD&ĐT cấp huyện, ông Nguyễn Viết Hưng – Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: “Nếu đơn vị nào thấy cấp thiết thì đề xuất để chúng tôi tham mưu, ưu tiên thi tuyển công chức cho các huyện, tăng thêm số lượng công chức cho Phòng GD&ĐT”.