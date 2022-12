Nghệ An xử phạt Công ty Nissan Vinh 82 triệu đồng

Ngày 12/12, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 174/QĐ-XPHC về việc xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Nisssan Vinh địa chỉ tại số 186, Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An. Đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Theo đó, Công ty TNHH Nissan Vinh đã đưa công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy qui định tại khoản 4, điều 38 Nghị định của Chính phủ qui định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Hình thức xử phạt hành chính 80 triệu đồng và buộc phải thực hiện nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Trụ sở Công ty TNHH Nissan Vinh

Đồng thời, Công ty TNHH Nissan Vinh cũng bị xử phạt hành chính về việc sử dụng người chưa được cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy làm lực lượng chữa cháy cơ sở. Hình thức xử phat hành chính 2 triệu đồng.

Như vậy, với các lỗi vi phạm, Công ty TNHH Nissan Vinh bị phat hành chính 82 triệu đồng.

