Nghệ An xử phạt 70 triệu đồng người phụ nữ vận chuyển hàng hóa nhập lậu

Vận chuyển hàng hóa nhập lậu sẽ bị xử phạt nặng. Ảnh minh họa

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Ph. (SN 1962), trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trong Quyết định xử phạt ngày 28/3 nêu rõ, bà Trần Thị Ph. đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu trong trường hợp người vi phạm trực tiếp nhập lậu hàng hóa, hàng hóa vi phạm là thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

Tang vật vi phạm hành chính bao gồm: 83 bao cám gạo có trọng lượng 2.430 kg; 30 bao lúa nếp cẩm Lào có trọng lượng 1.250 kg; 60 bao gạo nếp có trọng lượng 320 kg; 13 bao gạo nếp Lào có trọng lượng 620 kg), quy định tại điểm h, khoản 1 và điểm a, điểm c, khoản 2 và điểm a, khoản 3, Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với hành vi vi phạm nêu trên, bà Trần Thị Ph. bị phạt tiền với mức phạt 70.000.000 đồng, cùng với đó tịch thu hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính.

Tác giả: Hồ Văn Ngợi

Nguồn tin: vtv.vn