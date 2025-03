Nghệ An: Xử phạt 3 tài xế dương tính chất ma tuý, không có GPLX

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.B. (SN 1976), trú tại xã Nghi Phương (Nghi Lộc - Nghệ An); ông N.V.Đ. (SN 1989), trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc và ông V.M.T. (SN 2000), trú tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó,ông T.N.B. điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 37B- 023.xx lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (kết quả xét nghiệm cơ thể dương tính với chất ma túy).

Với lỗi này, ông T.N.B. bị phạt tiền với mức phạt 35 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe ô tô hạng E trong thời gian 23 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Ngoài ra, với lỗi điều khiển xe ô tô không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải, ông T.N.B. bị phạt 700 nghìn đồng; với hành vi điều khiển xe ô tô không mang theo Giấy chứng nhận đăng ký xe, ông B. bị phạt tiền với mức phạt 350 nghìn đồng. Tổng số tiền phạt là 36,05 triệu đồng.

Điều khiển ô tô mà trong cơ thể có chất ma túy, nhiều tài xế bị xử phạt - Ảnh minh hoạ.

Ông N.V.Đ. điều khiển ô tô mang BKS 37K-479.xx lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (kết quả xét nghiệm cơ thể dương tính với chất ma túy).

Theo đó, ông N.V.Đ. bị phạt tiền với mức phạt 35 triệu đồng. Ngoài ra, với lỗi điều khiển xe ô tô mà không có Giấy phép lái xe, ông N.V.Đ bị phạt tiền với mức phạt 19 triệu đồng; với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ từ 10km/h- 20km/h, ông Đ. bị phạt tiền với mức phạt 5,5 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 59,5 triệu đồng.

Đối với ông V.M.T. điều khiển ô tô mang BKS UZ- 22xx lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy (kết quả xét nghiệm cơ thể dương tính với chất ma túy).

Theo đó, ông V.M.T. bị phạt tiền với mức phạt 35 triệu đồng. Ngoài ra, với lỗi điều khiển xe ô tô mà không có Giấy phép lái xe, ông T. bị phạt tiền với mức phạt 19 triệu đồng. Tổng số tiền phạt là 54 triệu đồng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được các Quyết định này, nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật - các quyết định nêu rõ.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn