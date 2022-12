Nghệ An: Xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Miền Tây Nghệ An luôn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách khắp mọi miền đất nước và du khách quốc tế bởi phong cảnh núi rừng hùng vĩ, thơ mộng. Nhiều danh lam thắng cảnh, bản làng còn lưu giữ những nét bản sắc đặc trưng. Cảnh sắc và con người nơi đây luôn mời gọi những bước chân ưa khám phá, trải nghiệm. Ngay từ khi có chủ trương mở cửa hoạt động du lịch, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã đẩy mạnh phối hợp, tạo điều kiện đón tiếp và phục vụ du khách. Huyện tập trung đầu tư phát triển ở các xã Na Ngoi, Mường Lống và Mỹ Lý. Hiện Mường Lống đã có Homestay cùng dịch vụ ẩm thực phục vụ du lịch, đảm bảo an toàn, sạch sẽ để tăng thêm niềm vui, sự thú vị trong chuyến trải nghiệm 2 ngày, 1 đêm ở “Sa Pa của xứ Nghệ”.

Nhiệm vụ trọng tâm được xác định là đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; cơ cấu lại sản phẩm và thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả; phát triển sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, làm mới các dòng sản phẩm chủ đạo nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phù hợp với từng phân khúc thị trường.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo các công ty lữ hành, điểm đến xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo tập trung vào những thế mạnh của Nghệ An như: du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch canh nông, du lịch thể thao, du lịch MICE; trong đó, nổi bật như chương trình “3 địa phương 1 điểm đến, nhiều trải nghiệm”, “Con đường di sản miền Trung”. Cùng với đó, Sở tổ chức chương trình khảo sát cho các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh, khảo sát sản phẩm du lịch các địa phương; nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở lưu trú; khắc phục hạn chế về nguồn nhân lực để thúc đẩy du lịch phát triển…

Ngành Du lịch Nghệ An khuyến khích doanh nghiệp, địa phương phát triển các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, tập trung phát triển sản phẩm theo từng vùng và thế mạnh của địa phương.

Nghệ An tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, đặc biệt là hệ thống giao thông của từng địa phương, kết nối với hệ thống giao thông liên vùng; đầu tư, xây dựng tại các địa bàn trọng điểm, khu vực động lực phát triển du lịch; ứng dụng công nghệ số trong quy hoạch du lịch, xúc tiến, quảng bá, đầu tư, kết nối dịch vụ, sản phẩm du lịch.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An ước đón và phục vụ hơn 6,7 triệu lượt khách du lịch, bằng 356% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 4,4 lượt, bằng 342% so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt 33.500 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 12.343 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 5.602 tỷ đồng, bằng 502% so với cùng kỳ năm 2021.

Hiện nay, 53 đơn vị kinh doanh lữ hành và chi nhánh đặt tại Nghệ An, trong đó, có 25 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 296 hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế đang hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 899 cơ sở lưu trú, với 21.783 phòng, trong đó, có 3 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao.

Tác giả: Bích Huệ

Nguồn tin: Báo Tin tức