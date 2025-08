Nghệ An: Xây dựng bến đò phục vụ người dân các bản bị cô lập

Trong tỉnh

Xã Tương Dương (Nghệ An) sẽ xây dựng các bến đò phục vụ người dân và học sinh đi lại an toàn sau khi cầu treo trên địa bàn bị lũ cuốn trôi. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra và lên phương án khôi phục lại cầu treo để người dân đi lại thuận tiện.