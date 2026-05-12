Bắt 'Cô bé xe ôm' bán ma túy cỏ qua mạng

Nghi phạm Huỳnh Quang Trường cùng tang vật tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Nghệ An

Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Huỳnh Quang Trường (ngụ TP.HCM).

Trước đó qua điều tra, Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phát hiện một tài khoản mạng xã hội có tên "Cô bé xe ôm" tại TP.HCM thường xuyên cung cấp ma túy cho người nghiện trên địa bàn.

Khai thác thông tin và điều tra, lực lượng chức năng xác định tài khoản trên là của Huỳnh Quang Trường (25 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, TP.HCM).

Ban chuyên án Công an xã Quỳnh Lưu đã bắt Trường tại phòng trọ và thu 1,5kg ma túy dạng cỏ Tabaco, một cân tiểu li và hai điện thoại di động.

Ma túy dạng cỏ Tabaco (cỏ Mỹ) là một loại ma túy tổng hợp có tác dụng gây ảo giác và kích thích thần kinh tương tự như cần sa thực vật; thường núp bóng dưới hình thức các gói thảo dược khô, được băm nhỏ và phun hóa chất.

Loại ma túy này đang phổ biến trong giới trẻ do giá thành rẻ và dễ mua trên mạng xã hội.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn