Nghệ An: Trên đường giúp dân phòng chống bão, bắt 02 đối tượng tàng trữ ma túy

Công an xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu vừa bắt giữ và bàn giao 02 đối tượng: Lang Văn Hùng (sinh năm 1994) và Vi Văn Thuyết (sinh năm 1976) cùng trú xã Châu Bính cho Công an huyện Quỳ Châu xử lý về hành vi tàng trữ trái phép ma túy.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và tin báo của người dân, vào lúc 08 giờ ngày 07/9/2024, tại bản Kiềng, xã Châu Bính, Công an xã Châu Bính tiến hành bắt quả tang 02 đối tượng Lang Văn Hùng và Vi Văn Thuyết về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 0,71 gam heroin và 01 xe máy. Đối tượng Lang Văn Hùng đã có 02 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

02 đối tượng Lang Văn Hùng, Vi Văn Thuyết (x) và tang vật

Công an xã Châu Bính dọn dẹp cây cối bị gãy đổ do ảnh hưởng của cơn bão số 3

Việc bắt giữ 02 đối tượng nói trên trong thời điểm lực lượng Công an xã Châu Bính đang nỗ lực giúp đỡ Nhân dân ứng phó với mưa to, gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của Công an xã; được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tác giả: Hồng Hạnh - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn