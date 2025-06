Nghệ An: Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân sau kết luận thanh tra ngân sách tại huyện Tân Kỳ

Nghệ An tổ chức kiểm điểm cá nhân, tập thể sau kết luận thanh tra ngân sách tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: P.V

Lập dự toán chi còn chưa sát với thực tế

Theo kết luận thanh tra, việc lập, giao dự toán thu, chi ngân sách huyện Tân Kỳ đã được thực hiện theo hướng dẫn dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính và Sở Tài chính; dự toán cơ bản đã bao quát được các nguồn thu và nhiệm vụ chi phát sinh trên địa bàn.

Công tác lập và tổ chức thực hiện dự toán thu của Chi cục thuế Sông Lam I đảm bảo theo quy định; công tác quản lý thu, công tác kiểm tra, quản lý nợ thuế, công tác chống thất thu thuế được tăng cường.

Công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn cơ bản được thực hiện đúng với quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế về công tác lập, giao dự toán thu, chi ngân sách. Công tác dự báo chưa tốt nên việc lập dự toán thu, chi còn chưa sát với thực tế, một số chỉ tiêu còn vượt nhiều lần so với dự toán được giao.

Công tác lập và giao dự toán chưa bám sát định hướng phấn đấu mức tăng trưởng bình quân chung của Trung ương; huyện đã bố trí dự phòng ngân sách bằng số tỉnh giao, tuy nhiên chưa đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Lập dự toán chi chưa thực hiện ưu tiên bố trí để thanh toán nợ xây dựng cơ bản; lập dự toán chi hỗ trợ một số tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhưng chưa gắn với nhiệm vụ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao. Lập dự toán chưa sát với nhiệm vụ còn phải bổ sung dự toán nhiều lần.

Về công tác quản lý, chấp hành ngân sách, Văn phòng HĐND-UBND huyện chậm nộp một số khoản phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước với số tiền 44.114.000 đồng. Thu quỹ phòng, chống thiên tai chưa đạt theo kế hoạch được giao. Một số khoản chi từ nguồn dự phòng ngân sách chưa phù hợp với hướng dẫn của Luật Ngân sách Nhà nước.

Một số khoản hết nhiệm vụ chi nhưng chậm thực hiện nộp trả ngân sách cấp trên với số tiền 11.927.272.600 đồng.

Trách nhiệm trong việc lập, phân bổ, tham mưu giao dự toán quyết toán các nguồn kinh phí thuộc về Phòng Tài chính - Kế hoạch và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan. Trách nhiệm về quản lý Nhà nước, người đứng đầu thuộc về Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ và các Phó Chủ tịch UBND huyện được phân công phụ trách lĩnh vực.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, một số chủ đầu tư còn chậm nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành, có 40 công trình đã phê duyệt quyết toán nhưng thanh toán quá cho các đơn vị, đến nay chưa thực hiện thu hồi về cho ngân sách Nhà nước. Nợ đọng xây dựng cơ bản đối với công trình đã phê duyệt quyết toán còn lớn.

Công tác thẩm định thiết kế dự toán, nghiệm thu, thanh quyết toán 98 công trình được thanh tra chưa chính xác dẫn đến phải kiến nghị thu hồi số tiền 1.246.831.000 đồng và kiến nghị giảm trừ khi phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 3.439.528.000 đồng.

Kiểm điểm cá nhân và tập thể để xảy ra những tồn tại

Trách nhiệm thuộc về các phòng, ban, bộ phận và cá nhân được giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế dự toán, nghiệm thu quyết toán; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Kỳ, chủ tịch UBND các xã, các chủ đầu tư và các thành viên trực tiếp quản lý dự án, giám sát thi công và đơn vị thi công. Trách nhiệm quản lý Nhà nước, người đứng đầu thuộc Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ.

Công tác quản lý, chấp hành ngân sách tại đơn vị dự toán và UBND xã, một số chứng từ thanh toán tiếp khách, hội nghị, công tác phí và mua sắm sữa chữa chưa đầy đủ thủ tục, chứng từ chi chưa đảm bảo... (Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trường THPT Tân Kỳ 1; Trường THPT Tân Kỳ 3). Cấp kinh phí thực hiện tự chủ hỗ trợ chi thường xuyên khối khám chữa bệnh vượt quy định; kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ).

Nguồn kinh phí hết nhiệm vụ chi chưa kịp thời nộp trả ngân sách Nhà nước (Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện). Hạch toán chưa đúng quy định theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 3/10/2019; chưa ưu tiên bố trí vốn trả nợ đầu tư; kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân (UBND xã Nghĩa Đồng). Một số khoản chỉ chưa đúng với quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính; chi mua sắm thiếu một số thủ tục; nợ đọng xây dựng cơ bản đang còn lớn (UBND thị trấn Tân Kỳ).

Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu, chủ tài khoản của đơn vị; trách nhiệm tham mưu thuộc về kế toán của các đơn vị có tồn tại, hạn chế.

Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành các quyết định thu hồi phát hiện qua thanh tra với tổng số tiền 3.021.850.000 đồng. Đến nay, các tổ chức, cá nhân có liên quan đã nộp số tiền 2.681.859.000 đồng; số còn lại chưa nộp là 339.992.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và các chủ đầu tư đôn đốc nộp trả ngân sách do thanh toán quá so với giá trị quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của 40 công trình với tổng số tiền 260.522.691 đồng. Giảm giá trị quyết toán khi phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành đối với 70 công trình, với số tiền 3.439.528.000 đồng.

Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán, UBND các xã, thị trấn, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về: kế toán, quản lý tài chính, ngân sách, tiền, tài sản công; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và xem xét xử lý (nếu có) theo quy định đối với từng tổ chức, cá nhân có liên quan; có biện pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đã nêu trong kết luận.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Thanh Tra