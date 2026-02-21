Lập nhiều chốt chặn, truy đuổi đối tượng dùng s.úng đe doạ c.ướp ô tô trong đêm

Ngày 21-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Đình Trung (SN 1987, trú tổ dân phố Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phạm Đình Trung và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20-2, tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, anh P.T.T. (33 tuổi) điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) dừng ven đường để vào quầy tạp hóa mua hàng thì bất ngờ bị Trung dùng súng đe dọa, cướp chiếc ô tô rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương tổ chức truy xét, huy động lực lượng, phối hợp các phòng nghiệp vụ và công an các phường, xã triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến giao thông nhằm truy bắt đối tượng.

Đến 20 giờ 10 phút, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Đình Trung tại Tỉnh lộ 295B, đoạn qua tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và chính đối tượng gây án.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động