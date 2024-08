Nghệ An: Tiểu đội dân quân thường trực ở xã biên giới

Những ngày giữa tháng 8-2024, chúng tôi có dịp ghé thăm Tiểu đội Dân quân thường trực xã biên giới Tri Lễ - Doanh trại của những chiến sĩ “sao vuông” nằm khiêm tốn ở triền đồi dốc, có rất nhiều cây xanh bao phủ. Tiểu Đội trưởng Lô Văn Hợi cùng một đồng đội khác niềm nở đón chúng tôi từ cổng vào đơn vị. Ở đây dù cơ sở hạ tầng còn hạn chế nhưng công tác duy trì nội vụ, vệ sinh, tổ chức bếp ăn, hoạt động tăng gia sản xuất cũng không khác gì một đơn vị quân đội chính quy.

Tiểu đội trưởng Lô Văn Hợi cho biết: Những chiến sĩ dân quân thuộc tiểu đội được tuyển chọn kỹ lưỡng, chủ yếu là thanh niên trở về địa phương sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mọi người đều có ý thức, kỷ luật tốt, nhiệt huyết với nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Được biết, xã biên giới Tri Lễ có diện tích tự nhiên rộng lớn, dân số đông chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú và Kinh cùng sinh sống. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố có thể gây mất an ninh trật tự, vi phạm pháp luật. Cùng với đó cũng phải kể đến những nguy cơ khác như thiên tai, hỏa hoạn xảy ra tại các địa bàn dân cư…

Chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ luôn quan tâm duy trì nghiêm công tác nội vụ, vệ sinh.

Chiến sĩ Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên, mốc quốc giới.

Trước tình hình thực tế, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ đã duy trì nghiêm quân số trực, công tác huấn luyện theo đúng chế độ quy định. Đơn vị của những chiến sĩ “sao vuông” cũng phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ, công an xã nắm tình hình, vạch ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Theo kế hoạch được đề ra, mỗi tháng một lần Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ đều cử lực lượng phối hợp với BĐBP để tuần tra bảo vệ biên giới, địa bàn. Người dân địa phương cũng đã quen với hình ảnh những chiến sĩ “sao vuông” xuất hiện để giúp dân khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Bên cạnh đó, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ cũng là một trong những lực lượng nòng cốt góp sức thực hiện các chương trình như xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn… Cách đây chưa lâu, ngôi nhà của gia đình ông Lương Côn Thắng, bản Na Niếng không may xảy ra hỏa hoạn do chập điện. Khi sự việc diễn ra, những chiến sĩ dân quân đã nhanh chóng có mặt để phối hợp với các lực lượng khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên trong điều kiện địa hình phức tạp, gió to khiến ngôi nhà của gia chủ bị thiêu rụi hoàn toàn. Sau cơn hoạn nạn, những chiến sĩ “sao vuông” đã trích quỹ tặng kinh phí, gạo, chung tay xây dựng nhà tạm để gia đình ông Thắng sớm vượt qua khó khăn.

Đại diện Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ tặng quà, kinh phí gia đình bị hỏa hoạn.

Công tác tăng gia sản xuất luôn được Tiểu đội Dân quân thường trị xã Tri Lễ quan tâm.

Cùng với nhiệm vụ thường xuyên, Tiểu đội Dân quân thường trực xã Tri Lễ còn là điểm sáng trong tăng gia sản xuất tại địa bàn biên giới. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt những vườn rau của của đơn vị vẫn có rất nhiều loại rau xanh mướt. Cùng với đó, những chiến sĩ này còn chăn nuôi gà, ngan để đảm bảo thực phẩm cho lực lượng trực và làm công tác dân vận.

“Chúng tôi xác định tăng gia sản xuất cũng là nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo cuộc sống cho chiến sĩ đơn vị và tặng cây, con giống giúp dân phát triển kinh tế. Tùy vào điều kiện thời tiết, đơn vị sẽ lựa chọn những giống cây phù hợp để trồng". Tiểu Đội trưởng Lô Văn Hợi khẳng định, bằng tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp nâng cao cuộc sống nhân dân, những chiến sĩ “sao vuông” trên biên giới luôn được đồng bào các dân tộc tin yêu.

Tác giả: VIẾT LAM

Nguồn tin: Báo Quân đội Nhân dân