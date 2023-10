Nghệ An tiếp tục đôn đốc tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2023

Mới đây, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An vừa ký Công văn số 9169/UBND-KT đề nghị các Sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tuyệt đối không để Thủ tướng Chính phủ phê bình, kiểm điểm.

Cụ thể, Công văn nêu rõ: Thực hiện Công văn số 11086/BCT-ĐT ngày 11/10/2023 của Bộ Tài chính về việc công khai danh mục dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch năm 2023, theo đó, Bộ Tài chính thông báo danh sách các dự án đến ngày 21/9/2023 giải ngân dưới 10% và yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đặc biệt, trường hợp sau tháng 10 năm 2023, đối với các dự án không có khả năng giải ngân hay không thay đổi về số liệu giải ngân, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo địa phương kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các chủ thể khi dự án không giải ngân, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của quốc gia.

Vì vậy, để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, tuyệt đối không để Thủ tướng Chính phủ phê bình, kiểm điểm, UBND tỉnh yêu cầu đối với đơn vị là chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) dưới 10%KH khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục, áp dụng các biện pháp cần thiết (huy động nhân lực, tăng ca, tập trung nhiều mũi thi công...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu, thanh toán vốn ngay khi có khối lượng.

Trường hợp tạm ứng, phải bảo đảm việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Trước ngày 31/10/2023, phải bảo đảm có sự thay đổi về tỷ lệ giải ngân (tối thiểu đạt 10%) so với thời điểm Bộ Tài chính thông báo (ngày 21/9/2023). Trường hợp không có khả năng giải ngân hay không thay đổi về số liệu giải ngân để Thủ tướng Chính phủ phê bình, kiểm điểm, người đứng đầu các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, NN&PTNT, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh ưu tiên tối đa việc giải quyết hồ sơ thủ tục cho các dự án bảo đảm kịp thời và đúng quy định…

Cùng với đó, Công văn cũng điểm tên 10 dự án giải ngân dưới 10% trên địa bàn tỉnh nguồn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) gồm: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2); Đầu tư cơ sở vật chất Trường Đại học Y khoa Vinh cơ sở 2; Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An; Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 28 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An; Cải tạo, nâng cấp các hồ chứa nước, kênh tưới và hạ tầng sản xuất cánh đồng lớn, liên kết sản xuất lúa giống huyện Yên Thành; Đường vào Khu công nghiệp Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nối từ QL1A đến QL7A (tuyến đi qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi và Minh Châu, huyện Diễn Châu); Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Nghệ An cơ sở 2; Đường giao thông phục vụ Quốc phòng - An ninh biên giới đoạn nối từ đường 9. Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền lên đường tuần tra biên giới, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Dự án đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 08 Bệnh viện Đa khoa, Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An.

