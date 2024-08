Nghệ An: Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của huyện Diễn Châu đạt gần 532 tỷ đồng

Buổi làm việc nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện Diễn Châu từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 12,3%/mục tiêu nghị quyết 10,5-11%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp.

Tính đến cuối năm 2023, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tăng từ 76% năm 2020 lên 81%; tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 24%, xuống còn khoảng 19%. Từ năm 2021 đến nay, huyện thu hút đầu tư 20 dự án với tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: TD)

Huyện Diễn Châu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hiện có 8 xã NTM nâng cao, thị trấn Diễn Châu đạt tiêu chuẩn đô thị văn minh. Toàn huyện có 31 sản phẩm OCOP từ 3-4 sao.

Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 502 tỷ đồng/mục tiêu nghị quyết 500-520 tỷ đồng. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 532 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán.

Chất lượng giáo dục của huyện Diễn Châu được giữ vững, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi giáo viên giỏi, học sinh giỏi.

Quốc phòng - an ninh, nội chính tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra các điểm nóng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, có nhiều đổi mới trên các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Huyện đã tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng: Hoàn thành đồ án Quy hoạch vùng huyện thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050; Đồ án quy hoạch đô thị Phủ Diễn; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thị xã.

Đến nay, huyện Diễn Châu đã thực hiện đạt chỉ tiêu đại hội 28/32 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 7/8 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Vị thế của huyện đối với sự phát triển của tỉnh được thể hiện trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050; nhiều nhân tài; hạ tầng thiết yếu giai đoạn vừa qua trên địa bàn được Trung ương, tỉnh tập trung đầu tư.

Trên cơ sở phát huy 3 lợi thế, UBND tỉnh đề nghị huyện Diễn Châu tập trung thực hiện để hình thành sớm 3 trụ cột đã có nền móng gồm: KCN Thọ Lộc (giai đoạn 1, 2) khoảng 700ha; Khu đô thị Phủ Diễn; Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2. Bên cạnh phát triển kinh tế biển, nông thôn mới thì 3 trụ cột trên là các động lực hết sức quan trọng để huyện sớm trở thành thị xã.

Tác giả: A. Phạm (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn