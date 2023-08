Nghệ An: Thu hồi phù hiệu 266 xe vận tải do vi phạm tốc độ

Trong 266 trường hợp xe vận tải bị Sở GTVT Nghệ An thu hồi phù hiệu do vi phạn quá tốc độ theo quy định tại Nghị định 10 thì có rất nhiều xe container, xe đầu kéo các đơn vị vận tải lớn tại Nghệ An (Ảnh minh họa: Hoàng Phạm)

Quyết định thu hồi phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải vi phạn tốc độ Số 445/QĐ-SGTVT và Quyết định số 443/QĐ-SGTVT do ông Nguyễn Văn Hải – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An ký nêu rõ việc thu hồi phù hiệu đối với 266 xe ô tô vận tải trong đó có 24 xe buýt và 242 xe vận tải hành khách, vận tải hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Lý do việc thu hồi phù hiệu đối với 266 phương tiện ô tô vận tải nêu trên là do vi phạm quá tốc độ 5 lần/1000km xe chạy trong tháng 6/2023.

Quá trình trích xuất dữ liệu thiết bị giám sát hành trình cho thấy nhiều phương tiện vi phạm tốc độ vượt quá quy định tại điểm b, Khoản 10, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

Đối với 24 phương tiện vận tải xe buýt còn vi phạm dừng đón trả khách quá thời gian quy định, nhất là trong khu vực nội thành TP Vinh. Các phương tiện bị thu hồi phù hiệu được thông báo cụ thể tới các cá nhân, doanh nghiệp chủ phương tiện, yêu cầu trong vòng 7 ngày từ ngày có Quyết định thu hồi phù hiệu thì chủ các phương tiện phải nộp phù hiệu về Sở GTVT để xử lý các vi phạm theo quy định.

Qua danh sách vi phạm cho thấy, đối với phương tiện xe buýt bị tước phù hiệu do lỗi vi phạm nói trên có xe buýt của Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Sự Chuyên, xe buýt của Cty CPDV Du lịch và Thương mại Ngọc Ánh... Đối với các phương tiện vận tải hành khách tuyến cố định khác có Cty TNHH Vận tải và Du lịch Đức Lan, Hợp tác xã cổ phần dịch vụ kinh doanh vận tải hành khách Nghệ An, Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Bình Minh, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành An, Hợp tác xã Dịch vụ vận tải Hà Quang...

Quyết định thu hồi phù hiệu và danh sách một số đơn vị có phương tiện vận tải vi phạm mà Sở GTVT Nghệ An vừa công bố (Ảnh: Hoàng Phạm)

Đặc biệt có hàng loạt xe đầu kéo của các doanh nghiệp lớn thuộc diện bị xử lý thu hồi phù hiệu như: Hợp tác xã thương mại dịch vụ vận tải Miền Trung; Hợp tác xã vận tải Huy Hải; Hợp tác xã vận tải Nghệ An; Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thành An; Cty TNHH Trường An; Cty TNHH thương mại Thành Công; Cty TNHH Văn Trường; Cty TNHH xuất nhập khẩu ASEAN HM; Cty TNHH một thành viên Xuân Chung; Cty TNHH Hợp Mạnh; Cty TNHH khoáng sản Long Anh; Cty TNHH TM&DV Hoàng Thắng...

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Vận tải, Sở GTVT Nghệ An cho biết, đối với các phương tiện vận tải bị thu hồi phù hiệu thì sẽ phải thực hiện xử lý cấp lại phù hiệu rồi mới tiếp tục được hoạt động...

Khoản 7 và Khoản 12 Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau: 7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng. Sau khi hết thời hạn bị tước quyền sử dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này; trường hợp đề nghị cấp lại phù hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù hiệu. 12. Đơn vị kinh doanh vận tải a) Phải nộp lại phù hiệu, biển hiệu cho Sở Giao thông vận tải khi nhận được quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu. b) Không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng (Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu) hoặc bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu.”

