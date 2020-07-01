Nghệ An thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch thời kỳ 2021-2030

Một góc Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng; đồng thời thích ứng với những thay đổi lớn trong tổ chức chính quyền địa phương và bối cảnh phát triển mới.

Theo Quy hoạch điều chỉnh, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và có đóng góp quan trọng ở tầm quốc gia.

Đến năm 2050, tỉnh phấn đấu phát triển toàn diện theo hướng văn minh, hiện đại, thịnh vượng; trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, đầu mối kết nối giữa Bắc Bộ với Bắc Trung Bộ, giữa không gian ven biển với hành lang kinh tế Đông-Tây, Lào và Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Nghệ An đề xuất kịch bản tăng trưởng với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 12% trở lên.

Quy hoạch xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá phát triển, gắn với việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát huy lợi thế từng khu vực; tăng cường liên kết nội tỉnh, liên vùng và hợp tác quốc tế.

Một nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh không gian phát triển kinh tế-xã hội theo mô hình gồm: 1 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 2 cực tăng trưởng, 3 vùng không gian phát triển, 4 trụ cột phát triển, 5 hành lang kinh tế và 6 trung tâm đô thị động lực.

Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (mở rộng) được xác định là trung tâm động lực tăng trưởng của tỉnh, giữ vai trò hạt nhân thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, logistics, cảng biển, năng lượng và kinh tế biển.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở để tỉnh khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, mở ra không gian phát triển mới trong giai đoạn tới. Nhiều dự án hạ tầng chiến lược đang được tập trung triển khai sẽ tạo động lực tăng trưởng mới; cùng với đó là nỗ lực thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2023. Sau gần 3 năm triển khai, tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực về phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, trước những điều chỉnh của Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và các quy hoạch ngành, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh là cần thiết nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

Tác giả: Trịnh Duy Hưng

Nguồn tin: vietnamplus.vn