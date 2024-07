Nghệ An: Thiếu nữ 16 tuổi sinh con mắc bệnh hiểm nghèo cần sự giúp đỡ

Làm mẹ ở tuổi 16

Khuôn mặt em Nguyễn Thị Huyền Linh (16 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bơ phờ, mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ sau hơn một tháng ròng vượt cạn rồi túc trực, chăm sóc cho con trai vừa sinh mắc bệnh hiểm nghèo. Linh ngồi bên giường bệnh vừa ôm con vừa pha sữa.

Linh bên con trai vừa sinh được hơn một tháng mắc bệnh hiểm nghèo.

Chưa đến tuổi Linh đã phải làm mẹ khiến em còn vụng về, lóng ngóng trong cách ẵm bồng cũng như chăm sóc con dù đã rất cố gắng.

"Vừa sinh được 9 ngày con trai của em phải nằm viện đến bây giờ vì bị bệnh tim bẩm sinh. 2 tuần trước con vừa trải qua ca phẫu thuật đau đớn. Em rất ít sữa nên hầu như con phải uống sữa ngoài. Giờ chỉ mong con sớm khỏe lại để 2 mẹ con được về nhà thôi", Linh gạt nước mắt chia sẻ.

Cháu bé chào đời không có bố, mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chị Nguyễn Thị Tâm (dì ruột của Linh) kể, Linh sinh ra đã phải gánh chịu nhiều thiệt thòi vì không có bố. 16 năm trước, mẹ của Linh là chị Nguyễn Thị Minh đi làm thuê ở miền Nam trở về với cái bụng bầu vượt mặt và không cho biết bố của đứa bé là ai.

"Gia đình tôi rất lo lắng nhưng thấy tâm trạng chị ấy buồn đau nên không ai dám nói hay hỏi gì nhiều vì sợ ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe rồi chị nghĩ quẩn. Cháu Linh chào đời trong hoàn cảnh như thế, không có bố, mang họ mẹ", chị Tâm kể.

Clip: Linh và bà ngoại chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn sau khi sinh con bệnh tật.

Bé Linh vừa lên 1 tuổi thì mẹ gửi nhờ bà ngoại chăm sóc để đi làm thuê. Năm lên 2 tuổi thì mẹ đi lấy chồng ở tận Hà Nam. Lấy chồng xa quê, hoàn cảnh lại khó khăn nên thi thoảng mẹ mới về thăm, cũng không có trợ cấp. Em lớn lên trong sự cưu mang của bà ngoại và các cậu, các dì.

Năm ngoái, khi vừa học xong lớp 9, Linh nghỉ học theo người trong làng ra Hà Nội làm giúp việc cho một quán cơm bình dân. Thế nhưng vừa được một thời gian ngắn thì biến cố xảy đến.

Con trai của Linh chưa được đặt tên, mới trải qua ca phẫu thuật tim vào 2 tuần trước.

"4 tháng trước, chủ quán cơm phát hiện bụng cháu Linh to bất thường, gặng hỏi nhiều lần nhưng cháu không nói nên đã điện về thông báo cho gia đình. Tôi bắt xe ra Hà Nội đưa cháu đi khám thì bàng hoàng khi bác sĩ cho biết cháu tôi đã mang thai 7 tháng. Hỏi mãi cháu cũng không nói bố đứa trẻ là ai. Tôi đành chấp nhận đưa cháu về quê chờ ngày sinh nở.

Cháu tôi thiếu vắng tình cảm cha mẹ ngay từ nhỏ, giờ vừa 16 tuổi đã dại khờ thế này càng khổ thân hơn. Thà đứa trẻ sinh ra bình thường, khỏe mạnh còn an ủi, đằng này lại mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình quá khó khăn nên tôi đành cầu xin sự giúp đỡ của mọi người", chị Tâm chia sẻ thêm.

Hơn một tháng trước, Linh sinh hạ một bé trai nặng 3kg. Thế nhưng, vừa sinh được 9 ngày thì cháu bé bị vàng da, khó thở, nằm bệnh viện huyện 2 tuần không đỡ nên bác sĩ chuyển lên tuyến trên và được kết luận bị "thông liên thất, thiểu sản động mạch chủ mức độ nặng". Cháu bé được chuyển ra Hà Nội để điều trị và phẫu thuật.

Lời khẩn cầu

Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cháu ngoại sinh con cũng là chừng ấy thời gian bà Lê Thị Thợi (61 tuổi, bà ngoại của Linh) mất ăn mất ngủ vì lo cho cháu, chắt. Sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, bà chỉ biết hàng ngày ở nhà ngóng trông tin tức.

Bà Thợi- bà ngoại của em Linh chia sẻ về hoàn cảnh của 2 bà cháu.

Bà Thợi kể, chồng mất sớm, một mình bà bươn chải lo cho cả đàn con. Ngày chị Minh ôm bụng bầu vượt mặt về nhà, bà vừa thương vừa giận nhưng cũng phải cố gắng động viên để con có chỗ dựa tinh thần chờ ngày sinh nở.

"Ngày con gái nói gửi cháu Linh cho tôi nuôi dưỡng để đi lấy chồng, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng cho con tìm được mái ấm gia đình, có chỗ dựa như bao người phị nữ khác, nhưng cũng thương cháu Linh thiếu vắng tình thương cả mẹ lẫn cha. Cũng từ đó, 2 bà cháu thui thủi bên nhau, cuộc sống trông chờ vào hơn một sào ruộng.

Vừa học xong lớp 9, nó xin đi làm kiếm tiền phụ bà nhưng đi vừa được mấy tháng thì xảy ra chuyện động trời. Con dại cái mang, giờ chỉ thương đứa chắt non dại mắc bệnh hiểm nghèo không tiền cứu chữa. Tôi thì già yếu thế này, thương cháu, thương chắt cũng chỉ biết ngậm ngùi, bất lực". bà Thợi thở dài.

Tương lai của cháu bé bất hạnh đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Từ ngày nằm viện, để có tiền điều trị, phẫu thuật cho cháu bé, các cậu, các dì của em Linh đã phải vay mượn khắp nơi mới có số tiền gần 90 triệu đồng. Sau phẫu thuật, sức khỏe của cháu bé dần hồi phục nhưng gia đình không còn khả năng vay mượn thêm nên đành cầu xin sự giúp đỡ của báo chí và độc giả hảo tâm.

Linh không có bố, mẹ đi lấy chồng. Vừa 16 tuổi Linh đã sinh con và trở thành mẹ đơn thân trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bi đát.

Chia sẻ về hoàn cảnh của cháu Linh, ông Lê Văn Thắng- Trưởng xóm 8, xã Quỳnh Tân cho biết, cháu Linh có số phận đáng thương khi không có bố, mẹ đi lấy chồng. Giờ vừa 16 tuổi, chưa kịp lớn đã phải làm mẹ đơn thân, đứa con sinh ra lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình lâm cảnh vô cùng khó khăn.

"Bản thân bà Thợi già yếu, vừa thoát cận nghèo năm ngoái, giờ cháu ngoại thế này, khó khăn chồng chất, không biết trông chờ vào đâu. Các cậu, các dì của cháu Linh cũng thuần nông, con nhỏ nhưng đã dốc sức dốc lòng lo cho cháu rồi.

Qua báo chí, rất mong bạn đọc hảo tâm chia sẻ để cháu nhỏ có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, sớm phục hồi để trở về nhà", ông Thắng chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho mẹ con em Linh xin gửi về địa chỉ: em Nguyễn Thị Huyền Linh, xóm 8, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Hoặc qua STK của bà Lê Thị Thợi (bà ngoại của Linh): 0367651800, ngân hàng BIDV. ĐT: 0367651800.

Tác giả: Nhã Hoàng

Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam