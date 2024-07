Nghệ An: Thành phố Vinh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 19 dự án

Trong đó, có 8 dự án giao thông, gồm: đường quy hoạch 18m, từ đường Lê Lợi đến đường Hoàng Xuân Hãn (phường Lê Lợi); đường Lê Ngọc Hân (xã Nghi Đức); đường Trần Hưng Đạo kéo dài (đoạn từ đường Đặng Thái Thân đến đường Hồ Hữu Nhân); xây dựng đường quy hoạch 21,5m tại phường Vinh Tân; xây dựng tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn qua phường Hưng Bình)và hạ tầng kỹ thuật khu công viên, bãi đậu xe, nhà văn hóa khối và chia lô tái định cư tại khối Vinh Phúc (phường Hưng Phúc); mở rộng đường Kim Đồng (phường Hưng Phúc); đường Lý Tự Trọng kéo dài (đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24m); đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài nối đường ven sông Lam (giai đoạn 2).

Cải tạo, nâng cấp đường Hải Thượng Lãn Ông, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh nối đường 35m

Dự án cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai; cải tạo bulva đường Lê Mao; cải tạo bulva đường 72m (đoạn từ ngã ba Quán Bàu đến đường Trương Vân Lĩnh); cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Sỹ Sách).

Dự án xây dựng: Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Vinh; Trường Mầm non Cửa Nam; Trường Mầm non Lê Mao (tại vị trí mới); Trường THCS Nghi Phú; nhà học 3 tầng, nhà cầu, nhà bếp và các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Trường Thi; sân vận động và các hạng mục phụ trợ xã Hưng Đông; Hạ tầng kỹ thuật khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư tại xóm Kim Chi, xã Nghi Ân.

Tác giả: Phạm An (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn