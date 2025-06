Mỗi ngày hút 2 bao thuốc lá, người đàn ông nguy kịch giữa đường

Ngày 23/6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, anh P.L.N (SN 1882, Hà Nội) nghiện thuốc lá nhiều năm nay, mỗi ngày hút 2 bao. Buổi sáng trên đường đi làm anh đau ngực trái dữ dội, lan ra cánh tay, kèm theo khó thở, vã mồ hôi, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng Khoa Nội tim mạch cho biết, nam bệnh nhân có các dấu hiệu báo động nguy hiểm về bệnh mạch vành: Đau ngực dữ dội, khó thở, vã môi hôi, có thể đột ngột ngừng tim nếu không được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Khoa Cấp cứu xác định anh N bị nhồi máu cơ tim cấp giờ thứ nhất. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình báo động đỏ cấp cứu bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân N may mắn thoát chết sau cơn nhồi máu cơ tim nguy kịch.

Tuy nhiên, bệnh nhân tự đến viện, không có người nhà đi cùng, số tiền mang theo chỉ đủ chi trả một phần nhỏ chi phí điều trị và không có BHYT. Đối diện nguy cơ bệnh nhân có thể diễn biến nguy kịch, ngừng tim, các thầy thuốc lập tức tiến hành hội chẩn và xin ý kiến chỉ đạo từ Ban giám đốc bệnh viện.

Bên cạnh đó, liên hệ qua điện thoại, người nhà bệnh nhân đồng ý can thiệp mạch vành cho anh N, các thầy thuốc đã bỏ qua công tác ký quỹ cho bệnh nhân và ngay lập tức tiến hành thủ thuật.

Ít phút sau khi nhập viện, bệnh nhân được chụp động mạch vành qua da cho thấy huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước từ đoạn I (một động mạch chính cấp máu nuôi cơ tim).

Ê-kíp can thiệp tiến hành hút huyết khối, nong và đặt 3 stent để khôi phục dòng chảy tự nhiên của hệ động mạch vành tổn thương. Có những lúc bệnh nhân xuất hiện rối loạn nhịp trong quá trình can thiệp, huyết áp thấp 90/60 mmHg. May mắn, ca can thiệp thành công, đưa bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

Theo các bác sĩ, bệnh lý mạch vành đặc biệt là nhồi máu cơ tim cấp đang có dấu hiệu ngày càng trẻ hóa. Việc hút thuốc lá thường xuyên có thể gây phá hủy mạch máu trầm trọng. Thường xuyên hút thuốc có thể gặp những cơn đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim nhiều hơn so với không hút thuốc. Thêm vào đó, độ tuổi bắt đầu xuất hiện tình trạng nhồi máu cơ tim cũng sớm hơn, nhiều biến chứng nguy hiểm hơn, và cao gấp 2 lần so với người không hút thuốc lá.

Khói thuốc lá sẽ làm tăng tiết chất catecholamine. Đây là một hoạt chất tự nhiên có trong cơ thể, có tác dụng tương tự như adrenaline. Khi chất này có nồng độ cao quá mức cho phép có thể gây ra tình trạng loạn nhịp tim, thậm chí rung thất, dẫn đến đột tử nếu không được can thiệp xử trí kịp thời.

Đặc biệt, thường xuyên hút thuốc lá sẽ có nguy cơ cao hình thành các mảng xơ vữa động mạch ở động mạch chủ nhiều hơn, cản trở việc cung cấp máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể. Khi động mạch chủ bị hẹp do các mảng xơ vữa sẽ tạo thành những chỗ phình to, song song đó động mạch trở nên yếu dần, có thể bị vỡ, đe dọa đến tính mạng.

Nghiên cứu cho thấy, người thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ bị phình động mạch chủ cao gấp 8 lần so với người bình thường.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt người trẻ hãy bỏ thuốc lá, thuốc lào để bảo vệ sức khoẻ.

