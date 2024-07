Nghệ An: Tài xế điều khiển xe khách chạy ngược đường cao tốc

Your browser does not support the video tag.

Video tài xế điều khiển xe khách chạy ngược làn cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông tuần tra đường bộ cao tốc số 4 Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trước đó lúc khoảng 8 giờ sáng 30/6, quá trình tuần tra kiếm soát trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thì phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ BKS: 18F-001.83 di chuyển theo hướng Hà Nội – Hà Tĩnh đoạn qua nút giao QL46B (Nghệ An) đi ngược làn đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.

Phương tiện vi phạm chạy ngược làn cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế dừng điều khiển phương tiện, tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện để xử lý hành vi vi phạm của tài xế.

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện là ông T.N.H (SN 1974, trú tại xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Thời điểm vi phạm, xe khách đang trên đường từ Nam Định về huyện Nam Đàn, Nghệ An và trên xe có 13 hành khách.

Lực lượng chức năng dừng phương tiện, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với ông H và lập biên bản xử lý vi phạm.

Tài xế này cho rằng, khi điều khiển phương tiện đến nút giao QL46B (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) do không chú ý quan sát nên tài xế đã điều khiển xe chạy quá lối ra cao tốc khoảng 300-400m. Sau đó, tài xế đã điều khiển phương tiện quay đầu xe và chạy ngược chiều trên cao tốc để quay lại lối ra QL46B.

Với hành vi vi phạm này, tài xế điều khiển xe khách sẽ phải đối diện với mức xử phạt vi hành chính 17 triệu và tước giấy phép lái xe 6 tháng.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn