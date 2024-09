Nghệ An: Sôi nổi Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm trong KCN WHA và Nam Cấm

Tham dự Ngày hội, có lãnh đạo KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; cùng gần 1.000 lao động phổ thông, học sinh THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc và sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An phát biểu khai mạc Ngày hội việc làm.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết, nguồn nhân lực dồi dào là một lợi thế lớn của tỉnh Nghệ An trong quá trình thu hút đầu tư. Trong những năm qua, để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt quan tâm đến công tác kết nối cung- cầu lao động, giải quyết việc làm, thu hút lao động cho các doanh nghiệp địa phương, nhất là các doanh nghiệp trên địa KKT, các khu công nghiệp (KCN).

Nhờ vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có gần 15.500 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm ổn định cho gần 350.000 lao động; trong đó, trên địa bàn KKT, các KCN có 154 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 40 nghìn lao động, với mức thu nhập bình quân đạt trên 8 triệu đồng/người/tháng, tính riêng trong KCN WHA và KCN Nam Cấm có 57 doanh nghiệp hoạt động, với gần 10 ngàn lao động đang làm việc.

Nhờ sự quyết tâm chính trị và nỗ lực cao của tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, đã thu hút các dự án lớn, nhiều dự án vệ tinh trong chuỗi cung ứng linh kiện điện tử, năng lượng xanh toàn cầu cùng kinh doanh, hợp tác, phát triển trên địa bàn KKT, các KCN Nghệ An; cùng với đó là nhu cầu nguồn lao động, nhất là nguồn lao động chất lượng có sự gia tăng đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong KKT, các KCN tuyển dụng được khoảng 22 nghìn lao động, tuy nhiên, số lao động nghỉ việc chiếm đến 45% so với số lao động tuyển dụng mới, trong đó có đến 50% số lao động nghỉ việc để đi làm việc ở nước ngoài, hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm khác.

Ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo lao động cho KCN WHA giữa Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật huyện Nghi Lộc và Lãnh đạo Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An.

Nhu cầu tuyển dụng lao động trong KKT, các KCN tiếp tục gia tăng trong 3 tháng cuối năm 2024, các doanh nghiệp cần thêm khoảng 12 nghìn lao động, tính riêng trong KCN WHA, KCN Nam Cấm có nhu cầu khoảng 5 nghìn lao động; năm 2025 có nhu cầu tuyển dụng thêm 43 nghìn lao động, trong đó KCN WHA và KCN Nam Cấm cần khoảng 10 nghìn lao động. Dự báo nhu cầu sử dụng lao động tiếp tục tăng cao trong những năm tiếp theo, đặc biệt là lao động chất lượng cao trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng xanh.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn - thách thức; mức độ cạnh tranh gay gắt, năng suất lao động, số lượng, chất lượng nguồn nhân lực vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn; mức thu nhập vẫn còn thấp hơn so với các địa phương trong khu vực, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người lao động. Do vậy khả năng thu hút, tạo việc làm tại chỗ vẫn còn thấp; xu thế dịch chuyển, tình trạng di cư lao động vẫn tăng cao. Mặt khác, thị trường lao động vận hành chưa thật sự hiệu quả đang tạo nên nhiều áp lực đối với vấn đề thu hút lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc và LĐLĐ tỉnh tặng kỷ vật lưu niệm và hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia Ngày hội.

Ngày hội việc làm được tổ chức tại KCN WHA năm nay là một trong những giải pháp quan trọng, tạo cầu nối để người lao động được tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp; Ngày hội là hoạt động rất thiết thực, giúp cho học sinh, sinh viên và người lao động có được những thông tin bổ ích về định hướng việc làm – học nghề, và đây là nơi chính thức kết nối cung – cầu lao động, đưa thị trường lao động vận hành thực sự có hiệu quả.

Ngày hội lần này đã có sự đồng hành, tham gia của 15 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn KCN WHA, KCN Nam Cấm và các doanh nghiệp khác trên địa bàn huyện Nghi Lộc, mang đến hơn 5 nghìn cơ hội việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện, cũng như các địa phương lân cận. Đồng thời, đây cũng là dịp hướng nghiệp cho các em học sinh, tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được tiếp cận với các vị trí việc làm.

Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội đã bố trí các gian hàng để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, học sinh THPT.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm sẽ là tiền đề để trở thành một hoạt động thường xuyên, hướng tới xây dựng thị trường lao động năng động và hiệu quả. Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Lê Tiến Trị cảm ơn các doanh nghiệp dành hơn 5 nghìn vị trí việc làm cho người lao động, đồng thời mong muốn các em học sinh, sinh viên và người lao động sử dụng cơ hội này một cách hiệu quả; tìm kiếm được việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân.

Đồng thời mong các cấp chính quyền, các địa phương, ngành Lao động Thương binh và Xã hội tuyên truyền, tập trung chỉ đạo, phân luồng và định hướng tốt việc làm tại chỗ. Khai thác, tận dụng tốt lợi thế về nguồn nhân lực của địa phương trong thu hút đầu tư; từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Cùng với đó, mong các doanh nghiệp quan tâm đến mức thu nhập cho người lao động, thực hiện công khai minh bạch thông tin về tiền lương, thưởng và các chế độ, chính sách cho người lao động. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ người lao động như: Nhà ở, đi lại,... xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, quan tâm phúc lợi về nhà ở, giáo dục, văn hóa... và các tiện ích phục vụ đời sống ổn định và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám và Chủ tịch Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An Hoàng Thị Thu Hương trò chuyện với người lao động.

Đối với người lao động, cần quan tâm nâng cao kỹ năng làm việc, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ tay nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, nhất là xu thế dịch chuyển của chuỗi dự án công nghệ cao trong thời gian tới.

Tại Ngày hội, các đại biểu được nghe Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An giới thiệu về KCN WHA và các cơ hội việc làm cho người lao động hiện nay và trong tương lai; chứng kiến ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo lao động cho KCN WHA giữa Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật huyện Nghi Lộc và lãnh đạo Công ty CP WHA Industrial Zone. Gần 1.000 lao động phổ thông, học sinh THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc và sinh viên một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã được tư vấn trực tiếp, cụ thể và giới thiệu các vị trí việc làm cần tuyển tại doanh nghiệp

Một số hình ảnh tại Ngày hội tư vấn, giới thiệu việc làm năm 2024

Ngày hội có sự tham gia đông đảo của các cơ quan, ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động, học sinh, sinh viên các trường.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc chia sẻ về nỗ lực của huyện trong việc tạo việc làm cho người lao động và kế hoạch, mục tiêu đặt ra trong thời gian tới.

Đại diện Công ty CP WHA Industrial Zone ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương đối với hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có việc tuyển dụng lao động, đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Đông Nam, LĐLĐ tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tặng hoa cho Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật huyện Nghi Lộc và Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi động.

Học sinh trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc háo hức tham gia Ngày hội để được giới thiệu về cơ hội việc làm tại KCN Nam Cấm, KCN WHA.

Các em học sinh thông tin về nguyện vọng việc làm để được tư vấn.

Các doanh nghiệp tham gia Ngày hội mong muốn tuyển dụng hơn 5 nghìn người lao động.

