Nghệ An: Sở Giáo dục & Đào tạo vào cuộc vụ 6 trẻ mầm non bị đánh

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Phòng giáo dục mầm non Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An Ngô Thị Thu Hương thông tin, sau khi nắm được thông tin việc có nhiều trẻ mầm non lớp 5 tuổi tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn trên cơ thể có nhiều vết thương bầm tím, Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh sự việc, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể.

Ngoài ra Sở cũng yêu cầu các đơn vị chức năng địa phương, lãnh đạo Phòng Giáo dục huyện, hiệu trưởng trường mầm non Nghĩa Lộc quan tâm tới sức khỏe các cháu, thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình các cháu.

Phụ huynh bất bình khi sự việc xảy ra nhưng chưa được trả lời thỏa đáng từ phía lãnh đạo nhà trường.

Phó Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Nghĩa Đàn Phạm Huy Sơn thông tin, khi nắm được thông tin sự việc, cán bộ Phòng đã trực tiếp xuống trường, phối hợp với các đơn vị chức năng để nắm bắt vụ việc. Yêu cầu phía nhà trường tường trình sự việc, làm rõ trách nhiệm. Đồng thời cũng kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc xác minh rõ.

Để rộng đường dư luận trước sự việc này, phóng viên đã liên hệ nhiều lần với Hiệu trưởng trường mầm non xã Nghĩa Lộc nhưng đều bị từ chối cung cấp thông tin.

"Về quan điểm là không bao che, yêu cầu phải có thông tin cho báo chí về sự việc, Phòng đã yêu cầu rõ với lãnh đạo trường việc này.", ông Sơn cho biết.

6 cháu bé đã bị đánh, trong đó có hai bé bị đánh với vết thương chi chít, bầm tím.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị thông tin, chiều ngày 7/10, có 6 em học sinh lớp mầm non 5 tuổi tại trường mầm non xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn sau khi được đón về nhà thì phụ huynh hoảng hốt với nhiều thương tích trên cơ thể. Trong 6 cháu bị những vết thương lằn, tím thì có 2 cháu bị khá nặng, với chi chít vết thương bầm tím ở lưng, mặt, chân.

Lo lắng sức khỏe con, ngay trong đêm phụ huynh đã cho cháu nhập viện kiểm tra, theo dõi diễn biến sức khỏe. Đồng thời phản ánh tới lãnh đạo trường mầm non xã Nghĩa Lộc.

Bước đầu xác minh sự việc, lãnh đạo xã Nghĩa Lộc Lại Văn Dương cho biết, phía trường mầm non tường trình rằng chiều cùng ngày hai giáo viên phụ trách lớp do bận làm việc khác nên cử một giáo viên lớp khác trông coi lớp.

Giáo viên này trong quá trình trông coi các bé cũng bận việc gì đó nên không kịp thời ngăn cản khi sự việc xảy ra. Tường trình từ trường học cho biết, 6 bé bị một bạn học nữ cùng lớp dùng thiết bị dạy học của cô trong lớp đánh bạn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Nghĩa Đàn vào cuộc làm sáng tỏ.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn