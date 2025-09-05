Nghệ An sẽ kỷ niệm 995 năm danh xưng và 95 năm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

Ông Bùi Công Vinh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An cho biết, sự kiện nhằm khẳng định những giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng của Nghệ An trong gần một thiên niên kỷ qua.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm vóc của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký “Lời đề tựa” tặng Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh ngày 3.2.1964. Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 12.9.2025.

Ngày 8.9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ khai mạc trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” và tổ chức tọa đàm với thân nhân gia đình lão thành cách mạng, chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh.

Ngày 9.9, cũng tại đây sẽ diễn ra chương trình “Câu lạc bộ Em yêu lịch sử” dành cho học sinh, sinh viên nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm gìn giữ truyền thống.

Đến tối 12.9, các nghi lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh (Hưng Nguyên), Nhà tưởng niệm liệt sĩ và Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ được tổ chức trang trọng.

Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh nay là Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh là nơi lưu giữ những kỷ vật, chiến tích về thời kỳ lịch sử hào hùng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Cùng ngày, tỉnh sẽ đón Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Những địa điểm gắn với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, tổ chức lễ kỷ niệm trọng thể, khai trương Nhà trưng bày Xô viết Nghệ Tĩnh và ra mắt show trải nghiệm đêm “Lửa Xô viết”.

Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, kết hợp giữa nghi lễ tưởng niệm với hoạt động văn hóa – nghệ thuật sáng tạo, hứa hẹn tạo dấu ấn mới trong quảng bá lịch sử và du lịch văn hóa của Nghệ An.

Thành cổ Vinh (Nghệ An) chứng tích lịch sử gắn với danh xưng Nghệ An

Điểm đặc biệt của chuỗi sự kiện năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa hoạt động chính trị - tưởng niệm và các chương trình văn hóa, giáo dục cộng đồng.

Những nội dung như trưng bày chuyên đề, tọa đàm, chương trình dành cho học sinh hay show nghệ thuật sẽ giúp lịch sử trở nên sinh động, gần gũi, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.

Qua đó, không chỉ tri ân quá khứ mà còn lan tỏa tình yêu quê hương, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ di sản và quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Tác giả: Phạm Ngân

Nguồn tin: baovanhoa.vn