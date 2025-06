Không gian trải nghiệm số tại Bảo tàng Nghệ An (trước sáp nhập). Ảnh: Tuyết Lan

Sáng 25/6/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị là Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh Nghệ An.

Bảo tàng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có chức năng nghiên cứu khoa học; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; kiểm kê, bảo quản; trưng bày giới thiệu tài liệu, hiện vật, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của tỉnh Nghệ An, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và các hoạt động dịch vụ khác của Bảo tàng theo quy định của pháp luật.

Bảo tàng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý toàn diện trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bà Lê Thu Hiền, Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, được tín nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Bảo tàng Nghệ An – Xô viết Nghệ Tĩnh. Bốn Phó Giám đốc được bổ nhiệm gồm 2 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh và 2 đồng chí nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ An.

Việc hợp nhất hai bảo tàng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả của tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy giá trị di sản văn hóa cách mạng của quê hương Nghệ An.

Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh chính thức đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian văn hóa sáng tạo, một địa chỉ giáo dục và trải nghiệm hấp dẫn cho công chúng, bắt đầu một hành trình mới trong việc "kể chuyện Nghệ An bằng di sản".

Theo Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 23/5/2025 của UBND tỉnh Nghệ An, cơ cấu lãnh đạo Bảo tàng gồm Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc. Trong thời hạn tối đa 5 năm kể từ ngày có quyết định hợp nhất, phải có phương án thực hiện sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó theo đúng số lượng quy định hiện hành và chỉ được bổ sung cấp phó khi số lượng cấp phó thấp hơn quy định. Về biên chế và số người làm việc, trước mắt, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh có tổng số 37 viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Việc quản lý, tuyển dụng, sử dụng viên chức, hợp đồng lao động thực hiện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý hiện hành. Trụ sở Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh (sau hợp nhất) tại số 07 và số 10 đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, thành phố Vinh.

