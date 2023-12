Nghệ An: Rào đóng nhiều đường ngang đấu nối trái phép

Your browser does not support the video tag.

Video lực lượng Văn Phòng QLĐB II.2, Công ty CP 495 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rào đóng 3 điểm đấu nối trái phép vào QL7 từ Km3+400, Km3+500, Km3+600 thuộc địa bàn xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Thông tin tới Tạp chí GTVT, ông Nguyễn Việt Phương, Trưởng Văn phòng QLĐB II.2 cho hay, thực hiện Kế hoạch số 894 ngày 8/6/2023 của Khu QLĐB II, Kế hoạch số 36 ngày 20/1/2022 của của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai thực hiện công tác đảm bảo hành lang ATGT đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Văn phòng đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành rào đóng nhiều đường ngang đấu nối trái phép.

Riêng sáng 18/12, Văn phòng đã phối hợp với UBND xã Diễn Phúc, Công an xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), Công ty CP 495 rào đóng đường ngang đấu nối trái phép vào QL7 tại Km3+400; Km3+500 và Km3+600.

Các lực lượng rào đóng đường ngang trái phép

Trước đó, ngày 4/12/2023, Văn phòng QLĐB II.2 cũng đã tổ chức phối hợp với UBND xã Thịnh Sơn, Công an xã Thịnh Sơn, UBND xã Lưu Sơn, Công an xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và Công ty CP 495 tổ chức rào đóng đường ngang đấu nối trái phép vào QL7 tại Km29+400; Km29+530 và Km34+650.

Rào đóng đường ngang đấu nối trái phép tại Km34+650 thuộc QL7

Việc rào đóng đường ngang đấu nối trái phép nhằm đảm bảo ATGT, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tác giả: Minh Tùng

Nguồn tin: tapchigiaothong.vn