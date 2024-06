Nghệ An rà soát công tác chuẩn bị Kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Ban giám hiệu Trường THPT Tương Dương 2 (huyện Tương Dương, Nghệ An) kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi. Ảnh: Hồ Lài

Sáng 3/6, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 6/2024 tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT đã báo cáo về công tác tổ chức các kỳ thi lớn chuẩn bị diễn ra trên địa bàn.

Kỳ thi có số lượng thí sinh tăng đột biến

Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Nghệ An năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6, với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Qua tổng hợp số liệu của Sở GD&ĐT, năm nay toàn tỉnh hơn 44.600 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí tại 69 Hội đồng thi, gồm 72 điểm thi với 1.887 phòng thi. Trong đó các hội đồng thi có 2 điểm thi là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Trường THPT Hà Huy Tập và Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Chỉ tiêu vào công lập ở các trường chỉ hơn 36.000 em (bao gồm các trường chuyên và trường năng khiếu thể dục thể thao của tỉnh). Điều này tương tương với gần 10.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển vào các trường công lập và phân luồng và các cơ sở giáo dục, đào tạo khác như trường THPT ngoài công lập, Trung tâm GDNN-GDTX, trường trung cấp nghề…

Ông Đào Công Lợi - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay có số thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Hồ Lài

Theo ông Đào Công Lợi – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An, đây là kỳ thi cuối cùng thực hiện theo chương trình GDPT 2006. Từ năm sau, kỳ thi sẽ diễn ra theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Để chuẩn bị cho kỳ thi, Ban chỉ đạo các kỳ thi tỉnh Nghệ An cũng đã họp, quán triệt nhiệm vụ đến các ban ngành, bộ phận liên quan nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh, không để em nào vì khó khăn mà không thể tham dự kỳ thi.

Nghệ An huy động hơn 6.000 nhân sự làm nhiệm vụ thi, trong đó có hơn 4.400 cán bộ coi thi, hơn 800 bảo vệ vòng ngoài, 73 công an bảo vệ 24/24 tại các điểm thi và các lực lượng khác như y tế, phục vụ…

Đây cũng là kỳ thi có số lượng thí sinh tăng đột biến, lớn nhất từ trước đến nay. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cả về nhân lực và cơ sở vật chất tại các điểm thi được thực hiện khẩn trương, chu đáo, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra vào 2 ngày tới.

Công tác chuẩn bị sẵn sàng, chu đáo

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) là hội đồng thi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất tỉnh với gần 1.600 em, trong khi tổng chỉ tiêu vào trường chỉ 810 em. Thí sinh dự thi được bố trí tại 2 điểm thi gồm Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (1.104 em) và Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (478 em). Bên cạnh đó, các hội đồng thi khác trên địa bàn thành phố Vinh cũng đều trên 1.000 thí sinh đăng ký dự thi. Việc đảm bảo an toàn thi, an ninh trật tự, phân luồng giao thông tại các điểm thi đặc biệt được chú trọng.

Các điểm thi tại Nghệ An chuẩn bị giấy thi cho thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Hồ Lài

Điểm thi Trường THPT Con Cuông (huyện Con Cuông, Nghệ An) cũng đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị. Theo lãnh đạo nhà trường, do việc đăng ký hồ sơ dự thi được thực hiện theo hình thức trực tuyến nên khâu hồ sơ cho kỳ thi năm nay gọn nhẹ, thuận lợi hơn. Dự kiến, chiều 4/6, hơn 600 thí sinh đăng ký dự thi tại trường sẽ đến để làm quen với điểm thi và xem thông tin các phòng thi.

Do mùa thi diễn ra vào mùa nắng nóng, Con Cuông lại là địa bàn được mệnh danh là “chảo lửa” của Nghệ An, nên việc đảm bảo sức khỏe cho thí sinh trong những ngày thi đặt lên hàng đầu. Các phòng thi đều được kiểm tra đảm bảo số quạt mát, nước uống. Nhân viên y tế Trường THPT Con Cuông cũng đã kiểm tra lại các cơ số thuốc để kịp thời bổ sung, đảm bảo công tác sơ cứu ban đầu cho thí sinh nếu xảy ra sự cố về sức khỏe.

Hội đồng thi Trường THPT Đô Lương 3 (huyện Đô Lương, Nghệ An) rà soát các khâu chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025. Ảnh: Hồ Lài

Trường THPT Tương Dương 2 (huyện Tương Dương, Nghệ An) là trường đặc thù, với vùng tuyển sinh là các xã vùng cao, biên giới. Thí sinh đăng ký dự thi hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhà cách xa điểm thi. Tuy nhiên, phối hợp chặt chẽ với các Trường THCS, hiện hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Tương Dương 2 được cập nhật đầy đủ. Nhà trường đã gửi giấy báo dự thi đến các trường THCS để kịp chuyển đến tay các thí sinh trước trước kỳ thi.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phòng thi, thông báo về kế hoạch tổ chức kỳ thi đến cho phụ huynh, học sinh và các trường THCS trên địa bàn. Đội tình nguyện tiếp sức mùa thi của huyện Tương Dương cũng đã thành lập, huy động các nguồn lực để sẵn sàng hỗ trợ thí sinh ở xa về dự thi như: chuẩn bị suất ăn, nước uống miễn phí…

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn