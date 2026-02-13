Nghệ An quyết không để phát sinh dự án 'treo'

Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Theo đó, các sở, ban, ngành cùng UBND cấp xã, phường được yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên đất. UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu việc gắn công tác quản lý dự án đầu tư với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng và những "điểm nghẽn" về thủ tục hành chính, nhất là tại các dự án, công trình trọng điểm. Công tác rà soát, phân loại các dự án tồn đọng, kéo dài tiếp tục được thực hiện nhằm làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Trên cơ sở đó, tỉnh kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định đối với những dự án vi phạm pháp luật, chậm tiến độ kéo dài hoặc không phát huy hiệu quả sử dụng đất, không để phát sinh thêm tình trạng "dự án treo".

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, chú trọng thu hút các dự án có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường và tạo ra giá trị gia tăng cao. Trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, các cơ quan chức năng phải rà soát, bố trí quỹ đất sạch, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, đồng thời chủ động đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu nhằm lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ.

Tỉnh có 127 dự án chậm tiến độ; trong đó, nhiều dự án kéo dài nhiều năm. Điển hình như dự án xây dựng kè chống sạt lở ven sông Nậm Mô tại Mường Xén (chậm 158 tháng); dự án xây dựng chợ Hòn Mát tại Nghĩa Lộc (chậm 149 tháng); dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Na Khứu (chậm 120 tháng); dự án sửa chữa, nâng cấp đập dâng Mường Cuồng tại Mường Nọc (chậm 144 tháng); dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư di dân khẩn cấp và vùng đặc biệt khó khăn tại Bình Chuẩn (chậm 132 tháng).

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu giám đốc các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ và Vạn An nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, do việc chậm trễ đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm của tỉnh.

Việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong quản lý các dự án đầu tư được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An trong giai đoạn tới.

