Nghệ An: Phố ẩm thực đêm sắp đi vào hoạt động

Có tiền đề từ năm 2007, trên tuyến đường Đào Tấn, phường Cửa Nam (TP Vinh) lâu nay hoạt động ẩm thực về đêm vẫn diễn ra bình thường tuy nhiên chưa có sự quản lý, vận hành bài bản.

Khu ẩm thực này nằm gần cửa Tả Thành cổ Vinh. Được du khách gần, xa biết đến như một địa điểm ăn uống khá phong phú, với những đặc sản nức tiếng của Nghệ An như món lươn xứ Nghệ. Do chưa có sự quản lý, vận hành bài bản, khu ẩm thực dù vẫn duy trì hoạt động về đêm trong hơn 15 năm qua, thế nhưng tồn tại nhiều bất cập như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cháy nổ, vệ sinh môi trường, mất mĩ quan đô thị...

Phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh sẽ đưa vào quản lý, vận hành với diện mạo

Trước thực trạng đó, UBND TP Vinh đã cho chủ trương thực hiện chỉnh trang, đưa vào quản lý, vận hành Phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh. Việc sắp xếp gian hàng, quản lý vận hành khu phố này UBND TP Vinh giao cho UBND phường Cửa Nam thực hiện. Sau nhiều thời gian chỉnh trang, tập huấn cho các hộ kinh doanh, đêm 27/4 này UBND phường Cửa Nam sẽ tổ chức chương trình chính thức đưa Phố ẩm thực Thành cổ Vinh vào hoạt động với diện mạo hoàn toàn mới.

Nằm dọc trên trục đường Đào Tấn, khu phố ẩm thực Thành cổ Vinh có 11 gian hàng cố định và 24 gian hàng di đôngn. Đối với các gian hàng cố định, các hộ kinh doanh ăn uống đã thực hiện theo chủ trương, nâng cấp cửa tiệm khang trang, sạch sẽ. Còn 24 hộ kinh doanh di động chủ yếu ở vỉa hè đường Đào Tấn thực hiện theo khu vực kẻ ô đã được giao, làm mái hiên che di động đảm bảo sự đồng đều, hài hòa giữa các gian hàng liền kề.

Nằm trong khuôn viên Thành cổ Vinh, Phố ẩm thực đêm Thành cổ Vinh hứa hẹn điểm đến ẩm thực ấn tượng với du khách gần, xa.

“Như Phố đi bộ, Phố đêm Cao Thắng, nay Phố ẩm thực Thành Cổ Vinh cũng sẽ được đưa vào quản lý, vận hành với diện mạo mới. Với mong mỏi tạo nén một khu phố ăn uống về đêm phong phí, sinh động cho người dân cũng như du khách du khi đến với TP Vinh, phố ẩm thực Thành cổ Vinh hoạt động sẽ theo sự quản lý chặt chẽ từ phường, các đoàn thể...bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, trị an, vệ sinh môi trường. Việc làm này sẽ không những mang lạn bộ mặt mới xứng tầm cho khu phố ẩm thực, phục vụ tốt nhu cầu cho người dân, du khách khi đến và trải nghiệm những đặc sắc ẩm thực Nghệ An về đêm trong nội thành Vinh, tin rằng còn là kênh quảng bá, góp phần xúc tiến về du lịch, về Thành cổ Vinh, TP Vinh nói riêng, Nghệ An nói chung...”, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam Đặng Hiếu Lam bày tỏ.

Để vận hành tốt Phố ẩm thực Thành cổ Vinh trong diện mạo mới này, các hộ tham gia kinh doanh được tập huấn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, cam kết hoạt động đúng nội quy quy chế do Ban quản lý đề ra. Tuân thủ việc niêm yết giá, số điện thoại đường dây nóng của chính quyền, bảo đảm việc hoạt động, buôn bán giúp du khách có thêm những trải nghiệm ấn tượng hơn về TP Vinh, về Nghệ An.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn