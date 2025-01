Nghệ An phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác tài nguyên nước

Theo đó, danh mục vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, gồm: Trạm cấp nước Con Cuông tại thị trấn Con Cuông do Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An trực tiếp quản lý, vận hành; Trạm cấp nước Thanh Chương tại thị trấn Thanh Chương do Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An trực tiếp quản lý, vận hành; Giếng khoan công trình khai thác nước của Công ty TNHH May Thanh Chương Matsuoka tại xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương do Công ty này trực tiếp quản lý, vận hành; Giếng khoan khai thác nước của Công ty khai thác đá vôi Yabashi Việt Nam tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp do Công ty này trực tiếp quản lý, vận hành; Giếng khoan khai thác nước của Công ty Cổ phần Đầu tư và Chăn nuôi Nghĩa Bình tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ do Công ty này trực tiếp quản lý, vận hành; Cống thu nước của Nhà máy nước Nghi Hoa tại huyện Nghi Lộc do Công ty Cổ phần cấp nước Cửa Lò trực tiếp quản lý, vận hành; Giếng khoan khai thác nước của Doanh nghiệp tư nhân Xứ Nghệ tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn do Doanh nghiệp này trực tiếp quản lý, vận hành; Giếng khoan khai thác nước của Công ty TNHH Mía đường Nghệ An tại xã Nghĩa Xuân, huyện Nghĩa Đàn do Công ty này trực tiếp quản lý, vận hành; Giếng khoan khai thác nước của Hợp tác xã Tứ Lộc tại xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp do Hợp tác xã này trực tiếp quản lý, vận hành.

UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành khai thác nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, các yêu cầu về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định pháp luật. Lắp đặt, cắm biển chỉ dẫn, bảo vệ biển chỉ dẫn về vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với công trình của mình; bảo vệ nguồn nước mình đang trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, UBND cấp xã nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và các cơ quan liên quan xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên thực địa sau khi được phê duyệt và công bố.

Trong thời hạn 42 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức việc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của địa phương và gửi UBND cấp huyện có liên quan tổ chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã (nơi có công trình khai thác tài nguyên nước) có trách nhiệm: Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, UBND cấp huyện gửi thông báo về kế hoạch xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh trên thực địa đến UBND cấp xã, tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành công trình khai thác tài nguyên nước và các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện việc xác định ranh giới phạm vi, vị trí đặt biển chỉ dẫn vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa. Sau khi hoàn thành việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa, UBND cấp huyện gửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả hoàn thành.

Cùng với đó, thực hiện xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên thực địa; thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn; tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn theo thẩm quyền.

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước mặt theo quy định pháp luật về tài nguyên nước, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn