Nghệ An phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 16-7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - cùng đoàn công tác Trung ương dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An có hơn 3.600 mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ). Trong đó, Công an Nghệ An có 16 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 có 3 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc, góp phần đưa 108/108 cấp xã (cũ) ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, xã Đô Lương là một trong những địa phương tiêu biểu, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Đô Lương. Ảnh: B. Phạm

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả nổi bật trong công tác xây dựng và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Đô Lương nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị xã Đô Lương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung tiếp tục tuyên truyền, quán triệt để nhận thức thật sự sâu sắc, toàn diện quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Chiều 16-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Kết luận cuộc làm việc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm sâu sắc, thiết thực đến việc triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, đặc biệt là những chính sách đang được nhân dân quan tâm.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: B. Phạm

Đối với đại hội Đảng các cấp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt tinh thần chủ động, cập nhật, tích hợp kịp thời những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, nhất là sau Hội nghị Trung ương tới đây, vào dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện liên quan. Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp xã.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng lưu ý một số nội dung để tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 và đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp.

"Trung ương hướng về tỉnh, hướng về xã, phường. Tỉnh cũng phải hướng về xã, phường. Tất cả chúng ta đều phải hướng về cơ sở, giải quyết ở cơ sở. Ưu tiên hàng đầu của chính quyền địa phương 2 cấp là chăm lo cho tốt hơn cho nhân dân. Những gì liên quan trực tiếp đến người dân thì phải thực hiện tận tâm, tận lực; không để phiền hà, sách nhiễu; không để nhân dân phải than phiền"- ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm và hành động của tỉnh Nghệ An trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương vào cuộc sống. Ông bày tỏ niềm tin và kỳ vọng tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vừa mẫu mực về phát triển văn hóa, vừa là một cực tăng trưởng tầm quốc gia như Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tại Nghệ An. Ảnh: B. Phạm

Dịp này, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ; thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh, các gia đình chính sách ở tỉnh Nghệ An.

