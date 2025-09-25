Nghệ An: Xử lý hộ kinh doanh buôn bán quần áo giả mạo nhãn hiệu trên mạng xã hội

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh.

Trước đó, vào ngày 12/9, Đội QLTT số 2 – Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an xã Đông Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất cửa hàng quần áo do bà H.T.C. làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 80 bộ quần áo nữ dài tay gắn nhãn hiệu CHANEL có dấu hiệu làm giả. Ngoài việc bày bán tại cửa hàng, số hàng hóa này còn được rao bán trên Facebook cá nhân của bà Chung.

Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Toàn bộ số tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định.

Sau khi thẩm tra, xác minh, Đội QLTT số 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng giá trị thu phạt gần 24 triệu đồng đối với hộ kinh doanh của bà H.T.C., đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.

Theo Chi cục QLTT Nghệ An, thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, kéo theo tình trạng lợi dụng các nền tảng mạng xã hội để tiêu thụ hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thời gian tới, lực lượng QLTT sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, vừa kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Bên cạnh đó, QLTT Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự minh bạch của thị trường.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn