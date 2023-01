Nghệ An: Phạt 420 triệu đồng 2 mỏ quặng thiếc xả thải trực tiếp ra môi trường

UBND Huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) vừa ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Hồng Lương và Công ty TNHH Hà Cương với tổng số tiền 420 triệu đồng vì hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Your browser does not support the video tag.

Một trong 2 mỏ quặng bị bắt quả tang xả thải trực tiếp ra môi trường. Video: T.H

Ngày 6/1, UBND huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hà Cương 210 triệu đồng với những vi phạm vì những vi phạm liên quan đến môi trường. Đây là doanh nghiệp được cấp phép khai thác, tuyển quặng thiếc và khai thác đá hoa làm vật liệu đi kèm tại khu vực Thung Xén (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp).

Nước thải đổ theo đường ống ra môi trường ở một mỏ quặng.

Hành vi của công ty Công ty TNHH Hà Cương đó là thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Cụ thể, trong quá trình sản xuất bờ đê của 1 hố lắng bị vỡ do mưa lũ, tuy nhiên công ty chưa gia cố, khắc phục. Bùn đất thải trong quá trình sản xuất bị bồi lắng ở các hồ thải làm nước chảy tràn ra môi trường.

Hành vi tiếp theo là công ty có hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Cụ thể, công ty đã lắp 2 máy bơm để bơm nước thải trong bể lắng xử lý nước thải tuyển quặng xả trực tiếp xuống hang Karst.

Ngoài phạt tổng số tiền 210 triệu đồng cho 2 hành vi vi phạm, UBND huyện Quỳ Hợp còn đình chỉ hoạt động thi công, xây dựng có phát sinh chất thải 2 tháng để khắc phục vi phạm. Buộc Công ty TNHH Hà Cương phá dỡ máy bơm và hệ thống đường ống dùng để bơm, xả nước thải không qua xử lý ra môi trường.

Vị trí mỏ quặng xả thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ảnh: T.H

Cùng ngày, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Hồng Lương với tổng số tiền 210 triệu đồng vì những vi phạm tương tự. Đây là doanh nghiệp được cấp phép khai thác và tuyển quặng thiếc sa khoáng tại khu vực Hung Nọi, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp.

Qua kiểm tra, mỏ quặng của Công ty TNHH Hồng Lương đã có 2 hành vi vi phạm. Hành vi thứ nhất là công ty thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Cụ thể, trong quá trình sản xuất công ty không thường xuyên nạo vét các hố lắng nên bùn thải lấp đầy các hố lắng, không còn các vách ngăn giữa các hố lắng, trên thực tế chỉ còn 1 hố lắng, nước thải trong quá trình tuyển quặng bị tràn ra ngoài.

Hành vi thứ hai, công ty có hành vi xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường. Cụ thể, công ty đã lắp 1 máy bơm để bơm nước thải trong bể lắng xử lý nước thải tuyển quặng xả trực tiếp xuống hang hang Karst.

Ngoài phạt tiền, UBND huyện Quỳ Hợp buộc Công ty TNHH Hồng Lương phá dỡ máy bơm và hệ thống đường ống dùng để bơm, xả nước thải không qua xử lý ra môi trường trong vòng 5 ngày kể từ nhận được quyết định xử phạt.

Tác giả: Trần Hoàng

Nguồn tin: congthuong.vn