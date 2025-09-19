Nghệ An: Nữ giáo viên bị ung thư vẫn thuộc diện đi biệt phái

Mặc dù bị ung thư phúc mạc bụng, phải hóa trị thường xuyên, nhưng nữ giáo viên T.T.H, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn ở Nghệ An phải đi biệt phái đến một trường học ở xã Hữu Kiệm, cách nhà 35km.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn (Nghệ An) - nơi cô H công tác.

Cô H. cho biết, hai năm qua, cô thường xuyên phải đi hóa trị do mắc phải căn bệnh ung thư phúc mạc bụng. "Tôi cũng đã xin ở lại với lý do bệnh tật nhưng không được chấp thuận. Sau đó, tôi cũng vui vẻ, chấp nhận đi biệt phái bởi tôi không muốn làm khó nhà trường vì việc chung", cô H. chia sẻ.

Theo quyết định, cô H. phải đi biệt phái 2 năm và mong muốn được sớm về trường cũ để giảng dạy.

Ông Lâm Nguyên Ngọc, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Nậm Càn cho biết: "Cô H. mắc bệnh ung thư nhưng vẫn nằm trong danh sách cử đi biệt phái theo quyết định của Sở GD-ĐT Nghệ An. Dù đã có 25 năm công tác tại trường nhưng chưa đi biệt phái lần nào. Ba lần trước xét đi biệt phái, cô H. đều được miễn.

Trong đợt này, có thêm 2 cô giáo trong trường cũng mắc bệnh ung thư, nếu miễn cho cô H. thì bắt buộc phải miễn biệt phái cho 2 cô còn lại nên rất khó.

Văn bản của Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An sẽ xem xét cho trường hợp thuộc diện mắc bệnh hiểm nghèo, theo tôi hiểu mắc bệnh hiểm nghèo là bị ung thư giai đoạn cuối. Đối với trường hợp cô H. chưa phải mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên vẫn thuộc diện đi biệt phái".

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát, yêu cầu nhà trường báo cáo lại trường hợp nêu trên. Trong văn bản hướng dẫn biệt phái đã nêu rõ: Các đơn vị có thể chủ động xác định đối tượng ưu tiên chưa phải thực hiện biệt phái, trong đó có giáo viên mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục của Bộ Y tế là đối tượng ưu tiên số 1.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn