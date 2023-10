Sở GD&ĐT 'hiến kế cứu giáo viên biệt phái' nhưng Nghệ An vẫn chậm ban hành nghị quyết

Như Đời sống và Pháp luật đã phản ánh ở 2 bài viết trước: “Nghệ An truy thu hơn 10 tỷ, hàng trăm “giáo viên biệt phái” bỗng thành… “con nợ” và “Nghệ An truy thu hơn 10 tỷ, “trăm dâu đừng đổ đầu… giáo viên biệt phái” phản ánh: Để chi trả chế độ cho đội ngũ “giáo viên biệt phái” lên GD&ĐT, các huyện, thị ở Nghệ An đã thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 6612. Việc chi trả chế độ này không đúng với tinh thần trong Quyết định số 42 ngày 5/8/2011 của Thủ tướng Chính. Điều đáng nói là sai phạm này đã được phát hiện từ năm 2018 nhưng sau đó Nghệ An vẫn tái diễn. Theo Thanh tra tỉnh Nghệ An thì chỉ mới tổng hợp kết quả 2 năm: 2021 và 2022 thì số tiền chi trả cho “giáo viên biệt phái” mà Nghệ An chi sai là hơn 10 tỷ đồng. Hiện 281 “giáo viên biệt phái” đang đứng trước nguy cơ thành… “con nợ” khi Nghệ An đang hướng dẫn các huyện truy thu số tiền này. Dư luận, phần lớn đang chia sẻ với sự “cống hiến” của đội ngũ “giáo viên biệt phái” và giờ nếu bị thu hồi thì sẽ rất thiệt thòi cho họ.