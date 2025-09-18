Kỷ luật cô giáo đánh học sinh mầm non

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường Long Trường cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 1/8/2025, tại lớp Chồi 2 (lớp hè), Trường Mầm non Tuổi Thơ. Trong quá trình tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giáo viên N. đã có hành vi dùng tay đánh bé H.N.L. để lại dấu tay và bấm tím trên má trái của trẻ.

Trường Mầm non Tuổi Thơ – nơi xảy ra sự việc.

Qua xác minh của UBND phường, nguyên nhân ban đầu giáo viên thừa nhận hành vi xuất phát từ việc thiếu kiềm chế trong lúc tổ chức giờ ăn trưa cho trẻ khi bé có dấu hiệu nôn ói nhiều lần. Buổi chiều gia đình đón bé về nhà thì phát hiện có dấu tay trên má, hỏi bé thì biết bị cô giáo đánh nên đã phản ánh với nhà trường.

Sau khi nắm sự việc, ban giám hiệu trường đã làm việc với giáo viên và yêu cầu viết bản tường trình. Sau đó, cô N. có đến nhà thăm hỏi bé và xin lỗi phụ huynh. Bé được gia đình đưa khám với chẩn đoán chấn thương phần mềm.

Nhà trường đã tiến hành họp kiểm điểm cô N. trước toàn thể viên chức; thành lập Hội đồng kỷ luật, tiến hành xử lý theo quy định. Ngoài hình thức kỷ luật khiến trách, cô N. còn bị tạm đình chỉ không được đứng lớp 12 tháng, chuyển sang làm việc khác do hiệu trưởng phân công và chậm nâng lương.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân